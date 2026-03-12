Ιταλία: Μετέδωσαν τον ιό HIV στην κόρη τους και δεν της επέτρεψαν να δει παιδίατρο μέχρι τα 6 χρόνια

Μια απίστευτη ιστορία ήρθε στο φως της δημοσιότητας στην Ιταλία. Ένα παιδί νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ματζόρε στην Μπολόνια. Οι γονείς της φέρονται να το γέννησαν εκτός κέντρου υγειονομικής περίθαλψης για να αποφύγουν τον έλεγχο και τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς.

Όταν η μητέρα ήταν έγκυος, φέρονται να απέκρυψαν το οροθετικό της ιστορικό από όλους. Μετά τον τοκετό το 2017, φέρονται να μην έκαναν τίποτα για να διαπιστώσουν εάν η ασθένεια είχε μεταδοθεί στην κόρη τους.

