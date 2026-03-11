Οι σαρωτικές αλλαγές στο Open και το «καυτό» παρασκήνιο των τελευταίων 24ωρων

Σημαντικές αλλαγές προγραμμάτων στο OPEN. Αλλάζει ώρα το Real View και το «Ώρα για Ψυχαγωγία» του Θανάση Πάτρα.

Λίγα μόλις 24ωρα μετά την ανάληψη της διεύθυνσης προγράμματος στο OPEN, διαδεχόμενος την Ιζαμπέλα Σασλόγλου ο Θέμης Μάλλης προχώρησε σε σαρωτικές αλλαγές στο περιορισμένο ούτως η άλλως ψυχαγωγικό πρόγραμμα του καναλιού. Το «Real View» μετακομίζει στη θέση της εκπομπής του Θανάση Πάτρα ενώ το «Ώρα για ψυχαγωγία» γίνεται εβδομαδιαίο με τίτλο «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα» και μετακομίζει με νέα πλέον μορφή στη βραδινή ζώνη της Κυριακής.

Πληροφορίες αναφέρουν πως προηγήθηκαν επαφές του Θέμη Μάλλη με όλους τους παρουσιαστές και παρουσιάστριες της ψυχαγωγίας. Τόσο αυτών που αλλάζουν όσο και αυτών που παραμένουν ως έχουν δηλαδή τη Μαρία Μπακοδήμου με τον «Αδύναμο Κρίκο», τους Λάμπρο Κωνσταντάρα και Ιωάννα Μαλέσκου που παρουσιάζουν το «Ραντεβού του ΣΚ» και του ζευγαριού Γρηγόρη Γκουντάρα – Νάταλι Κάκκαβα οικοδεσπότες της εκπομπής «Εδώ TV».

