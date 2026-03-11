«Το πρόστιμό σας παραμένει ανεξόφλητο»: Απατηλό μήνυμα δήθεν από την Τροχαία σε εκατοντάδες πολίτες

Το τελευταίο διάστημα, παρατηρούνται αναφορές για κυβερνοαπάτες, μέσω της αποστολής απατηλών μηνυμάτων τύπου phishing σε πολίτες, δήθεν από την Τροχαία.

Το τελευταίο διάστημα, με βάση κυβερνητική ανακοίνωση, παρατηρούνται αναφορές για κυβερνοαπάτες, μέσω της αποστολής απατηλών μηνυμάτων τύπου phishing σε πολίτες, δήθεν από την Τροχαία.

Ειδικότερα, αποστέλλονται ψευδή μηνύματα SMS τα οποία ενημερώνουν δήθεν για ανεξόφλητο πρόστιμο τροχαίας παράβασης και καλούν τους πολίτες να επισκεφθούν συγκεκριμένο σύνδεσμο (link) για να ελέγξουν λεπτομέρειες ή να προχωρήσουν σε πληρωμή.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr