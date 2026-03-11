Το Ghost of Yōtei Legends διαθέσιμο τώρα στο PlayStation 5

Το Ghost of Yōtei Legends είναι διαθέσιμο τώρα ως δωρεάν DLC για όλους τους κατόχους του Ghost of Yōtei.*

Το Legends είναι το online co-op multiplayer mode του τίτλου, όπου θα συνεργαστείτε με φίλους για να αντιμετωπίσετε τερατώδεις, υπερφυσικές εκδοχές των Yōtei Six. Είναι διαθέσιμο τώρα μέσω της ενημέρωσης 1.5.

Το Legends έρχεται με τρία είδη αποστολών. Στο Survival, μπορείς να συνεργαστείς με έως και τρεις άλλους παίκτες για να νικήσετε κύματα εχθρών που γίνονται όλο και πιο δύσκολα σε έναν από τους τέσσερις χάρτες. Θα πολεμήσετε για να ελέγξετε μία περιοχή σε κάθε χάρτη. Όσο ελέγχετε μια τοποθεσία, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ένα Blessing, που σας προσφέρει πλεονέκτημα στη μάχη. Αλλά αν χάσετε τον έλεγχο, θα εξαπολύσετε ένα Curse, θέτοντας την ομάδα σας σε μειονεκτική θέση. Κάθε χάρτης θα έχει τα δικά του μοναδικά Curse & Blessing.

Στο Story, θα συνεργαστείτε με έναν άλλο παίκτη για να αντιμετωπίσετε μια σειρά από 12 αποστολές. Αφού ολοκληρώσετε κάθε σειρά από τρεις αποστολές Story, θα ξεκλειδώσετε ένα Incursion, το οποίο είναι μια μεγάλης κλίμακας επίθεση τεσσάρων παικτών σε ένα οχυρό που ανήκει σε ένα μέλος των Yōtei Six. Κάθε Incursion θα κορυφωθεί με μια μάχη εναντίον ενός γιγαντιαίου, υπερφυσικού Spider, Oni, Kitsune ή Snake.

Σε ό,τι αφορά τα άλλα μέλη των Yōtei Six, τον Απρίλιο θα κυκλοφορήσουμε ένα Raid που θα θέσει την ομάδα σας στην απόλυτη δοκιμασία, όπου θα αντιμετωπίσετε τον Δράκο και τον ίδιο τον Λόρδο Saito.**

Στο Ghost of Yōtei Legends, μπορείτε να παίξετε ως μία από τις τέσσερις κατηγορίες: Samurai, Archer, Mercenary ή Shinobi. Ενώ όλες οι κατηγορίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα katana και ένα όπλο μακράς εμβέλειας, η καθεμία διακρίνεται σε ένα διαφορετικό όπλο και στυλ μάχης του Ghost of Yōtei, και μπορεί να κερδίσει τα δικά της μοναδικά κοσμητικά αντικείμενo πανοπλίας καθώς ολοκληρώνετε επιτεύγματα μέσω του παιχνιδιού. Ο Samurai μπορεί να χειριστεί το ōdachi και έχει πρόσβαση στο ευρύτερο φάσμα τύπων όπλων, ο Archer μπορεί να χρησιμοποιήσει το yari (δόρυ) καθώς και να φέρει ένα επιπλέον όπλο μακράς εμβέλειας, ο Mercenary έχει πρόσβαση σε διπλό katana με μια ποικιλία ικανοτήτων που εστιάζουν στη λειτουργικότητα, και ο Shinobi μπορεί να χρησιμοποιήσει το kusarigama, καθώς και μια σειρά από δεξιότητες που εστιάζουν στο stealth.

Για να μάθετε περισσότερα για το Ghost of Yōtei Legends, μην παραλείψετε να διαβάσετε την ανάρτηση «Everything You Need to Know» στο PlayStation.Blog.

* Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο και λογαριασμός PlayStation. Απαιτείται συνδρομή PlayStation Plus (πωλείται ξεχωριστά) για online παιχνίδι ή multiplayer. Το PS Plus υπόκειται σε επαναλαμβανόμενη συνδρομή που χρεώνεται αυτομάτως μέχρι την ακύρωσή της. Ισχύουν περιορισμοί ηλικίας. Ισχύουν όροι: play.st/psplus-usageterms

** Διαθέσιμο σε μελλοντική ενημέρωση (patch version TBA).