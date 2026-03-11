PlayStation Store: Τα δημοφιλέστερα παιχνίδια του Φεβρουαρίου για PS5 και PS4
Ζόμπι, γκολ, καλάθια, εξολόθρευση στόχων και μπόλικη περιπέτεια σε κάθε είδος. Ο Φεβρουάριος ήταν γεμάτος δράση στον μαγικό κόσμο του PlayStation για τους απανταχού gamers, με ορισμένους τίτλους να αναδεικνύονται πρωταθλητές, κατακτώντας τις πρώτες θέσεις στις λίστες των downloads του PlayStation Store.
Μεγάλος νικητής αναδείχθηκε αναμενόμενα το ολοκαίνουριο Resident Evil Requiem. Τι κι αν κυκλοφόρησε μόλις την προτελευταία μέρα του μήνα; Το ενδιαφέρον των φίλων της επιτυχημένης σειράς είχε ως αποτέλεσμα το νέο παιχνίδι να συγκεντρώσει τις περισσότερες λήψεις από κάθε άλλο τίτλο του PS5 τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη.
Αναλυτικά η λίστα των παιχνιδιών του PS Store με τα περισσότερα downloads στην Ευρώπη για τον μήνα Φεβρουάριο:
- Resident Evil Requiem
- EA SPORTS FC 26
- UFC 5
- Grand Theft Auto V
- CMinecraft
- It Takes Two
- ARC Raiders
- REANIMAL
- Forza Horizon 5
- Call of Duty: Black Ops 7
- God of War Sons of Sparta
- NBA 2K26
- Nioh 3
- Resident Evil 4
- Among Us
- Marvel’s Spider-Man 2
- Gran Turismo 7
- Split Fiction
- Hogwarts Legacy
- Kingdom Come: Deliverance II
Το αντίστοιχο chart του PS5 για τις ΗΠΑ:
- Resident Evil Requiem
- NBA 2K26
- ARC Raiders
- EA SPORTS Madden NFL 26
- Call of Duty: Black Ops 7
- Grand Theft Auto V
- REANIMAL
- EA SPORTS FC 26
- Minecraft F
- God of War Sons of Sparta
- UFC 5 G
- Nioh 3
- It Takes Two
- High On Life 2
- EA SPORTS College Football 26
- NHL 26
- Marvel’s Spider-Man 2
- Forza Horizon 5
- HELLDIVERS 2
- Resident Evil 4
Από εκεί και πέρα, τα charts του PS4 μονοπώλησε στην κορυφή Ευρώπης και ΗΠΑ το Red Dead Redemption 2, ενώ πρωταθλητές και στις δύο λίστες αναδείχθηκαν το Alien: Rogue Incursion για το PS VR2, αλλά και το Fortnite από τα Free to Play παιχνίδια για PS5 και PS4.