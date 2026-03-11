PlayStation Store: Τα δημοφιλέστερα παιχνίδια του Φεβρουαρίου για PS5 και PS4

Το Resident Evil Requiem είχε την τιμητική του για τον μήνα που πέρασε στους φίλους του PlayStation, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ.

Ζόμπι, γκολ, καλάθια, εξολόθρευση στόχων και μπόλικη περιπέτεια σε κάθε είδος. Ο Φεβρουάριος ήταν γεμάτος δράση στον μαγικό κόσμο του PlayStation για τους απανταχού gamers, με ορισμένους τίτλους να αναδεικνύονται πρωταθλητές, κατακτώντας τις πρώτες θέσεις στις λίστες των downloads του PlayStation Store.

Μεγάλος νικητής αναδείχθηκε αναμενόμενα το ολοκαίνουριο Resident Evil Requiem. Τι κι αν κυκλοφόρησε μόλις την προτελευταία μέρα του μήνα; Το ενδιαφέρον των φίλων της επιτυχημένης σειράς είχε ως αποτέλεσμα το νέο παιχνίδι να συγκεντρώσει τις περισσότερες λήψεις από κάθε άλλο τίτλο του PS5 τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη.

Αναλυτικά η λίστα των παιχνιδιών του PS Store με τα περισσότερα downloads στην Ευρώπη για τον μήνα Φεβρουάριο:

Resident Evil Requiem EA SPORTS FC 26 UFC 5 Grand Theft Auto V CMinecraft It Takes Two ARC Raiders REANIMAL Forza Horizon 5 Call of Duty: Black Ops 7 God of War Sons of Sparta NBA 2K26 Nioh 3 Resident Evil 4 Among Us Marvel’s Spider-Man 2 Gran Turismo 7 Split Fiction Hogwarts Legacy Kingdom Come: Deliverance II

Το αντίστοιχο chart του PS5 για τις ΗΠΑ:

Resident Evil Requiem NBA 2K26 ARC Raiders EA SPORTS Madden NFL 26 Call of Duty: Black Ops 7 Grand Theft Auto V REANIMAL EA SPORTS FC 26 Minecraft F God of War Sons of Sparta UFC 5 G Nioh 3 It Takes Two High On Life 2 EA SPORTS College Football 26 NHL 26 Marvel’s Spider-Man 2 Forza Horizon 5 HELLDIVERS 2 Resident Evil 4

Από εκεί και πέρα, τα charts του PS4 μονοπώλησε στην κορυφή Ευρώπης και ΗΠΑ το Red Dead Redemption 2, ενώ πρωταθλητές και στις δύο λίστες αναδείχθηκαν το Alien: Rogue Incursion για το PS VR2, αλλά και το Fortnite από τα Free to Play παιχνίδια για PS5 και PS4.