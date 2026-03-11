Ο Tso στο Gazzetta: «Θέλω να στείλω ένα μήνυμα αισιοδοξίας σε όποιον ακούει» (vids)

Ο ταλαντούχος τραγουδοποιός μας μιλά για τον δίσκο του «KINI YI» (Kiki Music). Το άλμπουμ παρουσιάζεται την Παρασκευή (13/3) στο «Plex».

Ο τραγουδοποιός Tso φτιάχνει μουσική μέσα από την ψυχή του. Ακούγεται κλισέ, αλλά στην περίπτωσή του δεν είναι. Το νέο του άλμπουμ, το «KINI YI» (Kiki Music), είναι το ατράνταχτο αποδεικτικό στοιχείο της αποτίμησης, της οριστικής αξιολόγησής μας. Εύθραυστο, δυνατό, απόκοσμα όμορφο με ήχους και λόγια απευθείας από τη σάρκα και τα τραύματά του.

Ο Tso στις 13 Μαρτίου (21:00), στο «Plex», θα παρουσιάσει το νέο του LP και αξίζει σίγουρα να ζήσετε τη εμπειρία που θα σας προσφέρει. Μαζί του θα είναι οι Pandora, ο Eldr και η Nefleli. Λίγο πριν το live μας μίλησε για τον δίσκο του και τον ευχαριστούμε πολύ.

Μέσα από το «KINI YI», το πρόσφατο άλμπουμ σου, τι βλέπεις για τον εαυτό σου;

Βλέπω τη ζωή μου από την παιδική μου ηλικία ως τώρα. Βλέπω το τραύμα μου, τα όνειρα μου, την ελπίδα μου, την απογοήτευση μου και πολλά άλλα. Είναι πολύ προσωπικός δίσκος και χαίρομαι πολύ που επιτέλους τον ολοκλήρωσα και τον κυκλοφόρησα.

Τι θυμάσαι από την αρχή σύνθεσης αυτού του δίσκου και τι από το φινάλε του;

Θυμάμαι να γράφω το «KINI YΙ» και το «ANASTASI» στο Βερολίνο, στην κουζίνα του σπιτιού μου που κυριολεκτικά ήταν μία τρύπα. Ήμουν εντελώς μόνος μου σε μία ξένη χώρα και μου έλειπε η Ελλάδα. Γι’ αυτό ήθελα να «σκάψω» στις αναμνήσεις και να βρω πράγματα που μου τη θυμίζουν και να τα εντάξω στον ήχο μου. Όταν ήρθα στην Ελλάδα και υπέγραψα το συμβόλαιο μου με την Kiki Music, πίστευα ότι είμαι pop star και άρχισα να φτιάχνω τραγούδια πιο «εμπορικά» που δεν ταίριαζαν με το υπόλοιπο album. Θυμάμαι να φεύγω από το studio μετά την ηχογράφηση ενός pop banger με την Tamta και να σκέφτομαι «Τι κάνω; Ποιος είμαι; Τι πάω να κυκλοφορήσω;». Τότε αποφάσισα ότι θα βάλω στο συρτάρι όλα τα «εμπορικά» κομμάτια και θα γράψω νέα ώστε το album να έχει μια αρχή, μια μέση και ένα τέλος. Να λέει μία ιστορία και να αντιπροσωπεύει τον ήχο μου. Τότε έγραψα το «THA XIMEROSI» και το «BOOΜ».

Τι θες να εκφράσεις μέσα απ’ αυτή τη δουλειά;

Θέλω να στείλω ένα μήνυμα αισιοδοξίας σε όποιον ακούει. Και να δώσω λίγη ορατότητα σε όποιον ταυτίζεται. Εάν πραγματικά ακούσεις τους στίχους από τα περισσότερα τραγούδια, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένα ευκολοχώνευτο άλμπουμ -ούτε ηχητικά ούτε στιχουργικά. Θέλω ο κόσμος να εστιάσει στους στίχους του «THA XIMEROSI». Μπορεί να συμβαίνουν τα χειρότερα στον κόσμο που ζούμε, αλλά με πίστη και αγάπη θα ξημερώσει μία νέα μέρα, καλύτερη από την προηγούμενη. Μπορεί να ακούγεται πολύ ουτοπικό και γραφικο, αλλά νομίζω αυτό είναι το νόημα της ζωής. Τόσο απλό, αλλά τόσο δύσκολο στην εφαρμογή.

«Είμαστε έρμαια του καπιταλισμού και των χρημάτων»

Διαβάζοντας και ερμηνεύοντας τον τίτλο κατέληξα στο «Κυνήγι» και στο «Κοινή Γη». Βρισκόμαστε, λοιπόν, σε έναν κοινό τόπο μου είμαστε θηρευτές και θηράματα την ίδια στιγμή;

Κάπως έτσι. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε έναν κοινό τόπο και αντί να αγαπιόμαστε και να νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον, είμαστε έρμαια του καπιταλισμού και των χρημάτων. Κάθε μέρα ακούμε τα χειρότερα στις ειδήσεις. Ο κόσμος όσο φαινομενικά πάει μπροστά, άλλο τόσο πάει πίσω. Ενώ μας έχει δοθεί η ευκαιρία να ζήσουμε αρμονικά σε μία πανέμορφη κοινή γη, εμείς επιλέγουμε να είμαστε κυνηγοί ο ένας του άλλου, να χαλάμε την αρμονία.

Ποιος παράγοντας διαμόρφωσε τον ήχο του δίσκου;

Νομίζω ο ήχος του δίσκου είναι απόλυτα Tso. Οι μελωδίες, το autotune, το φαλτσέτο και οι στίχοι. Όλα είναι 100% Tso. Στην ενορχήστρωση ήθελα heavy beats και κινηματογραφικότητα. Ήθελα να χτίζεται ένα συναίσθημα και τα τραγούδια να κορυφώνονται. Ίσως είχα θυμό μέσα μου, ο οποίος με οδήγησε σε αυτές τις επιλογές ήχου.

Υπάρχουν επιρροές από άλλους καλλιτέχνες;

Σίγουρα. Sevdaliza, Arca, HVOB, Bjork, Gaber Modus Operandi. Και σίγουρα η ορθόδοξη βυζαντινή εκκλησία.

«Θυμάμαι να κλαίω στο studio όταν ηχογραφούσα το IPNOS»

Ποιο κομμάτι σε συγκίνησε περισσότερο;

Θυμάμαι να κλαίω στο studio όταν ηχογραφούσα το «IPNOS». Είναι πολύ γλυκό κομμάτι αλλά ταυτόχρονα πολύ στενάχωρο. Νιώθω ότι γι’ αυτό άρεσε στον κόσμο. Επειδή είναι ειλικρινές. Εκφράζει αυτήν τη χαρμολύπη που νιώθουμε συχνά όλοι. Όταν το ακούω σκέφτομαι εμένα να αγκαλιάζω τον εαυτό μου όντας παιδί. Μου θεραπεύει τις πληγές με έναν τρόπο.

Η έμπνευση στο στιχουργικό πεδίο από που προέκυψε;

Σε ένα γενικότερο θεματολογικό πλαίσιο, από τη ζωή μου. Από το τραύμα της παιδικής ηλικίας, τη σεξουαλική παρενόχληση, τη μοναξιά, τον πόλεμο, την αγάπη και τον φόβο για τη ζωή και από όλα τα μεταβατικά στάδια που πέρασα: από το να φτιάχνω μουσική στο δωμάτιο μου, στο να εκτίθεμαι σε μεγάλα shows στην τηλεόραση.

Οι συνεργασίες με Μαρίνα Σάττι και Τάμτα τι πιστεύεις ότι έδωσαν στο άλμπουμ;

Νιώθω πως αυτές οι συνεργασίες «έκλεισαν» έναν κύκλο. Έχω συνεργαστεί στο παρελθόν και με τις δύο ως στιχουργός και τραγουδοποιός. Οπότε το να συνεργάζονται μαζί μου σε δικό μου project μου δείχνει πόσο πιστεύουν σε μένα και αυτό είναι πολύ γλυκό και θεραπευτικό.

Αυτός ο δίσκος είναι πιστεύεις και μια προσπάθεια να ξεφύγουμε από την καταπίεση της ομοιομορφίας;

Μία έμμεση προσπάθεια. Δεν δημιουργήθηκε με σκοπό να πω «είμαι διαφορετικός από τους άλλους» ή «θα κάνω κάτι που διαφέρει». Έτσι είμαι εγώ και μάλλον γι’ αυτό είναι και διαφορετικός ο ήχος μου. Εγώ έκανα απλά αυτό που ξέρω καλά να κάνω, να είμαι δηλαδή ο εαυτός μου. Χαίρομαι όμως που διαφοροποιούμαι και προτείνω κάτι διαφορετικό στους ακροατές.

Πιστεύω ότι αν αυτός ο δίσκος παιζόταν, για παράδειγμα, στο Βερολίνο θα έβρισκε εύκολα τη θέση του στο καλλιτεχνικό στερέωμα, στα ΜΜΕ. Στην Ελλάδα τι συμβαίνει; Καλλιτέχνες όπως εσύ, η Vassilina, ο Kristof, κ.α γιατί δεν έχουν τον χώρο που τους αξίζει;

Νομίζω ότι μια χαρά πάμε για τα δεδομένα της εποχής. Οι Έλληνες ως λαός δεν έχουν τέτοια μουσικά ερεθίσματα. Άνοιξε το ράδιο και δες τι μουσική παίζει. Δεν μπορούμε να έχουμε απαιτήσεις στο να μας ακούσουν. Εμένα προσωπικά μου δίνει τεράστιο βάρος αυτή η σκέψη. Σκέφτομαι πως καλύτερα να με ακούν 100 άτομα και να με εκτιμούν, παρά να προσπαθώ να πείσω την πλειονότητα πως είμαι γι’ αυτούς. Ίσως κάποια μέρα, κάποιοι να μας καταλάβουν, ίσως και όχι. Η μουσική είναι μέσο για να εκφραστώ και να κάνω ψυχοθεραπεία στον εαυτό μου και για να περάσω καλά, όχι για να σκέφτομαι ποιος θα με ακούσει.

Ανυπομονώ να δω/ακούσω αυτόν τον δίσκο live! Προγραμματίζεις ζωντανές εμφανίσεις; Και, μετά το «KINI YI» υπάρχει κάτι που ετοιμάζεις;

Θα κάνω την παρουσίαση του δίσκου αυτήν την Παρασκευή (13/3) στο PLEX Athens. Μαζί μου θα είναι καλεσμένοι έκπληξη για να πούμε τα τραγούδια του album. Στο line up του show θα είναι η Pandora, ο Eldr και η Nefleli. Μετά θα είμαι στο SMUT στις 22/3 ως opening για την Tamta. Μετά δεν ξέρω τι θα κάνω. Έχω μια σκέψη. Θέλω να αλλάξω εντελώς ήχο και να κάνω κάτι που δεν το περιμένει το κοινό μου. Είμαι στις αρχές ακόμα. Θέλω να κάνω για αρχή πολλά sessions με άλλα άτομα.

INFO

Tso Presents

«ΚΙΝΙ ΥΙ» release show

Την Παρασκευή 13/3 στο «Plex» [Κεραμεικού 28, Αθήνα-Μεταξουργείο]

Ώρα έναρξης: 21:00

Είσοδος: 7 ευρώ.

Πώληση εισιτηρίων ΕΔΩ

