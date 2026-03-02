Μάικλ Μπ. Τζόρνταν: Kέρδισε το βραβείο A' Ανδρικού Ρόλου στα Actor Awards και καταχειροκροτήθηκε με τον συγκινητικό λόγο του
Τα Actor Awards 2026 (πρώην SAG Awards) έλαβαν χώρα στο Λος Άντζελες το βράδυ της Κυριακής 1 Μαρτίου και όλα τα βλέμματα του υποκριτικού κόσμου ήταν στραμμένα εκεί. Η 32η τελετή απονομής βράβευσε τους ηθοποιούς που ξεχώρισαν με τις ερμηνείες τους σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές της περασμένης χρονιάς. Ανάμεσά τους και ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, ο πρωταγωνιστής της ταινίας Sinners, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου.
Στην ανακοίνωση του ονόματός του, ο 39χρονος ηθοποιός δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του γι’ αυτή τη σημαντική διάκριση στην καριέρα του. Όντας υποψήφιος με καλλιτέχνες που έχουν αποδείξει επανειλημμένως το ταλέντο τους - Τιμοτέ Σαλαμέ, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Ίθαν Χοκ και Τζέσι Πλέμονς - η κατάκτηση του βραβείου γίνεται ακόμα πιο τιμητική. Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν ανέβηκε στη σκηνή και ο λόγος που ακολούθησε άγγιξε ολόκληρη την αίθουσα.
