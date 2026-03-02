Μάικλ Μπ. Τζόρνταν: Kέρδισε το βραβείο A' Ανδρικού Ρόλου στα Actor Awards και καταχειροκροτήθηκε με τον συγκινητικό λόγο του

Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν παρέλαβε το βραβείο στην κατηγορία Α’ Ανδρικός Ρόλος για την ερμηνεία του στην ταινία Sinners και ο λόγος που ακολούθησε ήταν συναισθηματικά φορτισμένος.

Τα Actor Awards 2026 (πρώην SAG Awards) έλαβαν χώρα στο Λος Άντζελες το βράδυ της Κυριακής 1 Μαρτίου και όλα τα βλέμματα του υποκριτικού κόσμου ήταν στραμμένα εκεί. Η 32η τελετή απονομής βράβευσε τους ηθοποιούς που ξεχώρισαν με τις ερμηνείες τους σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές της περασμένης χρονιάς. Ανάμεσά τους και ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, ο πρωταγωνιστής της ταινίας Sinners, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου.

Στην ανακοίνωση του ονόματός του, ο 39χρονος ηθοποιός δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του γι’ αυτή τη σημαντική διάκριση στην καριέρα του. Όντας υποψήφιος με καλλιτέχνες που έχουν αποδείξει επανειλημμένως το ταλέντο τους - Τιμοτέ Σαλαμέ, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Ίθαν Χοκ και Τζέσι Πλέμονς - η κατάκτηση του βραβείου γίνεται ακόμα πιο τιμητική. Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν ανέβηκε στη σκηνή και ο λόγος που ακολούθησε άγγιξε ολόκληρη την αίθουσα.

