Αδιανόητες δηλώσεις Τραμπ για Μέση Ανατολή: «Δεν θα μείνει κανείς στο Ιράν για να παραδοθεί»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί με το Ιράν, και μίλησε για ενδεχόμενο να εξαλειφθεί η ηγεσία του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί με το Ιράν και έθεσε το ενδεχόμενο ο πόλεμος με την μεσανατολική χώρα να τελειώσει μόνο όταν η Τεχεράνη δεν θα έχει πλέον λειτουργικό στρατό ή καμία ηγεσία στην εξουσία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One, ο Τραμπ δήλωσε ότι η αεροπορική εκστρατεία θα μπορούσε να καταστήσει τις διαπραγματεύσεις άκυρες εάν σκοτωθούν όλοι οι πιθανοί ηγέτες του Ιράν και καταστραφεί ο ιρανικός στρατός.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr