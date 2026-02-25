Ύδρα: Αποκλειστικές εικόνες από τα γυρίσματα της ταινίας του Μπραντ Πιτ

Εικόνες και βίντεο από τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ που κινηματογραφείται στην Ύδρα.

Η Ελλάδα γίνεται ξανά τόπος έμπνευσης για τη σύγχρονη διεθνή κινηματογραφία, με τη νέα παραγωγή «The Riders» και τον Μπραντ Πιτ να πρωταγωνιστεί στα καλντερίμια της Ύδρας.

Η Κλέλια Χαρίση, παραγωγός και παρουσιάστρια της δίγλωσσης ταξιδιωτικής εκπομπής ΑΠΟΣΤΟΛΗ-MISSION σε ομογενειακά μέσα σε ΗΠΑ, Αυστραλία και Ηνωμένο Βασίλειο, βρέθηκε στην Ύδρα και μεταφέρει εικόνες από τα γυρίσματα.

