Οι Γερμανοί εγκληματίες πολέμου στην Ελλάδα και οι ποινές που τους επιβλήθηκαν

Μόνο δύο Γερμανοί στρατηγοί που αιματοκύλισαν την Κρήτη εκτελέστηκαν στην Ελλάδα μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου- Ποινές «χάδι» ή απόλυτη ατιμωρησία για πολλούς ακόμα εγκληματίες.

Για τα εγκλήματα των Γερμανών στην Ελλάδα θα μπορούσαν να γραφτούν δεκάδες άρθρα. Ακόμα περισσότερα όμως θα μπορούσαν να γραφτούν για την ατιμωρησία των εγκληματιών πολέμου στην Ελλάδα που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη «μεγαλοψυχία» και τις σκοπιμότητες των Συμμάχων.

Το 1945 συγκροτήθηκε μια πρωτοποριακή ομάδα μελέτης και σχεδιασμού για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας, υπό τον σπουδαίο αρχιτέκτονα- πολεοδόμο Κωνσταντίνο Δοξιάδη (1913-1975), η οποία εργάστηκε για την καταγραφή των καταστροφών και τη χάραξη στρατηγικής για τη στέγαση του πληθυσμού, τα σπίτια του οποίου είχαν καταστραφεί και την ανασυγκρότηση της χώρας.

Η Έκθεση της επιτροπής με τίτλο «Αι θυσίαι της Ελλάδος στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», παρουσιάστηκε στο Παρίσι (Απρίλιος 1945), το Λονδίνο (Μάιος 1945) και τον ΟΗΕ (Ιούνιος 1945).

