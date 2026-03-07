Το μεγαλύτερο ναυάγιο με φορτία πορσελάνης στην ιστορία: Ανεκτίμητη η αξία τους

Το αρχαιότερο ναυάγιο που έχει βρεθεί ποτέ στα νερά της Σιγκαπούρης περιλάμβανε 3,8 τόνους κεραμικών ανεκτίμητης αξίας.

Ένα ναυάγιο του 14ου αιώνα που ανακαλύφθηκε στα νερά της Σιγκαπούρης είναι το αρχαιότερο που έχει βρεθεί ποτέ στην συγκεκριμένη περιοχή. Πρόκειται για το ναυάγιο του Temasek, το οποίο περιείχε τη μεγαλύτερη συλλογή μπλε και λευκής πορσελάνης της δυναστείας Yuan, που έχει βρεθεί ποτέ σε βυθισμένο πλοίο. Η ανακάλυψη περιλάμβανε περίπου 3,8 τόνους κεραμικών, με τους ειδικούς να πιστεύουν ότι αυτή η συλλογή πολύτιμων αντικειμένων προοριζόταν για το ιστορικό λιμάνι του Temasek, το παλιό όνομα της σημερινής Σιγκαπούρης.

Η ανακάλυψη περιλαμβάνει την διάσημη πορσελάνη Jingdehen από την Κίνα, μια περιοχή γνωστή για την ιστορία παραγωγής κεραμικών, που έφτασε στο απόγειό της κατά τις δυναστείες Ming και Qing. Σε μια μελέτη για το ναυάγιο που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Journal of International Ceramic Studies», ο συγγραφέας Michael Flecker έγραψε ότι «η ποιότητα της κεραμικής είναι, σε πολλές περιπτώσεις, εξαιρετική».

Το ναυάγιο περιείχε επίσης κεραμικά celadon, έναν τύπο κεραμικής χαρακτηριστικό της Κίνας και της Άπω Ανατολής, Longquan με πράσινο σμάλτο, Jingdehen Qingbai, πορσελάνη shufu, λευκή κεραμική από Dehua, πράσινη κεραμική που πιθανώς προέρχεται από τη Fujian και διάφορες κανάτες από Fujian Cizao. Στα ευρήματα παρατηρούνται σχέδια κάθε είδους, όπως πάπιες σε λίμνη με λωτούς, κλαδιά λωτών, καθώς και δράκους, φοίνικες και πολλά λουλούδια, μεταξύ άλλων σχεδίων.

Η ανακάλυψη αυτή ενισχύει την ιδέα ότι τον 14ο αιώνα η Σιγκαπούρη μπορεί να ήταν ένα εμπορικό κέντρο πιο ακμάζον απ’ ό,τι πιστευόταν. Ο ίδιος ο Michael Flecker πιστεύει ότι το πλοίο ήταν ένα κινεζικό junco, ένα από τα αρχαιότερα γνωστά ιστιοφόρα, που πιθανότατα φορτώθηκε και απέπλευσε από την παραθαλάσσια πόλη Quanzhou μεταξύ 1340 και 1352.

