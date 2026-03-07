«Ναι, αυτή τη ζωή άξιζε να τη ζήσω»: Η ολιστική ιατρική που υπόσχεται υγιή μακροβιότητα

Στο μέρος του αφιερώματος για την επιστήμη της Γηριατρικής μιλάει η γιατρός φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης Πόπη Καλαϊτζή.

Η γιατρός φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης Πόπη Καλαϊτζή, ιδρύτρια του The Longevity and Well-being Clinic, εξηγεί πώς η ιατρική τρόπου ζωής, η σωστή διατροφή, η άσκηση, ο ύπνος και η διαχείριση του στρες μπορούν να μας χαρίσουν όχι μόνο περισσότερα, αλλά και καλύτερα χρόνια ζωής – και γιατί, αν δεν αλλάξουμε πορεία, τα συστήματα υγείας κινδυνεύουν να «γονατίσουν» από έναν πληθυσμό που γερνά αλλά δεν παραμένει υγιής.

Ζούμε περισσότερο από ποτέ, αλλά δεν ζούμε απαραίτητα καλύτερα. Το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί θεαματικά χάρη στην ιατρική και τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, όμως τα τελευταία χρόνια πολλά από αυτά τα επιπλέον χρόνια είναι «φορτωμένα» με χρόνια νοσήματα, πολλά φάρμακα, λειτουργικούς περιορισμούς και εν τέλει χαμηλή ποιότητα ζωής. Αυτή είναι η «τρύπα» ανάμεσα στο προσδόκιμο και το υγιές προσδόκιμο, στην οποία επιχειρεί να παρέμβει η ιατρική του τρόπου ζωής.

