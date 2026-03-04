Μαντζουράνης - Ραγκούσης: Εθνικό, ιστορικό και ηθικό καθήκον της Ελλάδας η υπεράσπιση της Κύπρου

Αδιαπραγμάτευτη εθνική υποχρέωση η στήριξη της Κύπρου, δηλώνουν Μαντζουράνης - Ραγκούσης, ζητώντας συνέπεια της κυβέρνησης στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου.

Aδιαπραγμάτευτο εθνικό, ιστορικό και ηθικό καθήκον της Ελλάδας και του ελληνικού λαού χαρακτηρίζουν την απροϋπόθετη αποστολή στην Κύπρο φρεγατών και μαχητικών αεροσκαφών - καθώς και, αν χρειαστεί, δυνάμεων του Στρατού Ξηράς - που θα υπερασπιστούν την αμυντική ακεραιότητα του νησιού με κοινή τους δήλωση τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιάννης Ραγκούσης και Γιάννης Μαντζουράνης.

«Κανενός είδους επιχείρημα ή απόπειρα δικαιολόγησης της αντίθετης άποψης, στο όνομα μάλιστα της αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης, εκ των πραγμάτων, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με οποιαδήποτε συμβατική, συμβιβαστική λογική. Πρόκειται για μείζον εθνικό θέμα όχι μόνο για το σήμερα αλλά και για το αύριο του ελληνισμού. Για εμάς, πρόκειται για κόκκινη γραμμή γιατί η Κύπρος δεν “κείται μακράν”» διαμηνύουν τα στελέχη της Κουμουνδούρου.

Στην ομιλία του στη Βουλή, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε ότι η στήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο είναι αυτονόητη και αδιαπραγμάτευτη ενώ έθεσε το ερώτημα προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη: «Με ποιον κανόνα πορεύεται η κυβέρνησή σας; Με τον κανόνα του διεθνούς δικαίου ή με τον κανόνα του ισχυρού;».

«Γιατί όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, όλοι συμφωνήσαμε, και ορθά, ότι πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας ενός κράτους. Υπάρχει άλλωστε και το προηγούμενο της παράνομης τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Σήμερα, όμως, όταν πραγματοποιείται στρατιωτική επίθεση στο Ιράν, δεν ισχύει η ίδια αρχή; Ή μήπως για τους ισχυρούς συμμάχους κάνουμε εξαίρεση; Όπως πράξατε με τη Βενεζουέλα;» διερωτήθηκε.

