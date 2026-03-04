Συναγερμός με νέα απάτη: Φύλλα πορείας πάνε σε πολίτες - Το sms που έρχεται

Πηγές του Στρατού Ξηράς ξεκαθάρισαν ότι τα μηνύματα SMS που διακινούνται και κάνουν λόγο για δήθεν χορήγηση φύλλων πορείας είναι ψεύτικα.

Αναστάτωση προκάλεσε το μήνυμα που έλαβαν πολλοί πολίτες στα κινητά τους, κατά το οποίο δήθεν το Υπουργείο Άμυνας έστειλε για χορήγηση φύλλων πορείας, στο πλαίσιο επιστράτευσης.

«Παρακαλείσθε να παρουσιαστείτε στο κοντινότερο Αστυνομικό Τμήμα, όπου θα σας χορηγηθεί εκ νέου φύλο πορείας, με σκοπό την ένταξή σας στο στρατιωτικό επεισόδιο. Γ.Ε.Σ.», αναφέρεται αναλυτικά στο SMS.

