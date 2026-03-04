Ο Tau Ceti μας καλεί: Το Marathon διαθέσιμο στις 5 Μαρτίου

Το official music video «In Death We've Just Begun» είναι πλέον διαθέσιμο, σε σκηνοθεσία Harmony Korine και Sam Goldwater, με νέα μουσική από τους Poppy και Son Lux.

Το Marathon, από τους δημιουργούς των Halo και Destiny, γίνεται διαθέσιμο στις 5 Μαρτίου στις 20:00 σε PlayStation 5, Xbox Series X|S και Steam με πλήρη υποστήριξη cross play και cross save.

Η Bungie παρουσίασε για πρώτη φορά ένα πρωτότυπο μουσικό βίντεο με θέμα το σύμπαν του Marathon, στο οποίο παρουσιάζεται η επικίνδυνη αποστολή ενός Runner στον Tau Ceti IV. Το βίντεο σκηνοθέτησαν οι Harmony Korine και Sam Goldwater, με νέα μουσική από τον Ryan Lott των Son Lux και στίχους από την Poppy.

Στο Marathon, οι παίκτες εξερευνούν την εγκαταλελειμμένη αποικία του Tau Ceti IV ως bio-cybernetic Runner, ενώ προσπαθούν να επιβιώσουν από τις εχθρικές δυνάμεις ασφαλείας, τους αντίπαλους Runners και τα απρόβλεπτα περιβάλλοντα, αναζητώντας την τύχη τους.

Το Marathon κυκλοφορεί στις 5 Μαρτίου και είναι διαθέσιμο σε Standard και Deluxe εκδόσεις για PlayStation 5, Steam και Xbox Series X|S με πλήρη υποστήριξη cross play και cross save.