Κένταυρος: Το αντι-drone σύστημα που στέλνει η Ελλάδα στην Κύπρο

Τι είναι και τι κάνει το αντι-drone σύστημα «Κένταυρος» που στέλνει η Ελλάδα στην Κύπρο.

Στο πλαίσιο του δόγματος Ενιαίου Αμυντικού Χώρου, η Ελλάδα, εκτός από την φρεγάτα «Κίμων» και τα δύο ελληνικά μαχητικά F-16 Block 52+, στέλνει στην Κύπρο και το αντι-drone σύστημα «Κένταυρος», προκειμένου να βοηθήσει ενεργά στην προστασία του εναέριου χώρου του νησιού.

Τι είναι το αντι-drone σύστημα «Κένταυρος»

Το αντι-drone σύστημα «Κένταυρος» είναι μια ελληνική λύση αντιμετώπισης μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων (Counter-UAS) που αναπτύχθηκε από την Hellenic Aerospace Industry (ΕΑΒ) για την προστασία στρατιωτικών και κρίσιμων υποδομών από απειλές UAV/ drones. Το σύστημα έχει ήδη δοκιμαστεί επιχειρησιακά και αποτελεί σημαντικό κομμάτι των σύγχρονων αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας, ειδικά εν μέσω της αύξησης της χρήσης drones σε συγκρούσεις και ασύμμετρες απειλές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο ταχύτατος εντοπισμός και η κατάρριψη δυο εναέριων μη επανδρωμένων αεροσκαφών που εκτόξευσαν οι Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι εξαπολύουν τακτικές επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στην πολυσύχναστη ναυτιλιακή οδό της Ερυθράς Θάλασσας.

Ο «Κένταυρος» πήρε το όνομά του από το ομώνυμο πλάσμα της ελληνικής μυθολογίας, τον Κένταυρο και χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πρώτα συστήματα αντι-drone στην Ευρώπη που έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία σε πραγματικές επιχειρήσεις.

Έχει σχεδιαστεί για εντοπισμό, παρακολούθηση, ταξινόμηση και εξουδετέρωση drones μέσω ηλεκτρονικών παρεμβολών (jamming), μειώνοντας την εξάρτηση από πυραυλικά όπλα υψηλού κόστους και καθιστώντας την αντιμετώπιση UAV πιο οικονομική και αποτελεσματική.

Βασικές δυνατότητες του «Κένταυρου»

Εντοπισμός και παρακολούθηση UAV: Το σύστημα χρησιμοποιεί προηγμένους αισθητήρες για να εντοπίζει drones από μακρινές αποστάσεις και να παρακολουθεί την πορεία τους.

Ηλεκτρονική παρεμβολή (jamming): Διαταράσσει τις επικοινωνίες ελέγχου (C2) και τις υπηρεσίες πλοήγησης (π.χ. GPS), προκαλώντας απώλεια ελέγχου στα εχθρικά drones.

Αποτελεσματικότητα σε μάχη: Σε επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ερυθρά Θάλασσα, το σύστημα βοήθησε να εντοπιστούν και εξουδετερωθούν εχθρικά UAV πριν αυτά γίνουν απειλή για τα πλοία της ελληνικής φρεγάτας.

Αξίζει να σημειώσουμε πως το σύστημα συνεχίζει να αναβαθμίζεται με νέες τεχνολογίες, όπως ενεργητικό ραντάρ για ακριβέστερο εντοπισμό στόχων σε ακόμα μεγαλύτερες αποστάσεις.

