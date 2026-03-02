Η ακόρεστη σεξουαλική δράση του Άντριου: «Βασιλιά της διαστροφής» τον αποκαλούσε Έπσταϊν

Νέο βιβλίο με τίτλο «Entitled» «φωτίζει» τον «κατά συρροή εθισμό στο σεξ» του έκπτωτου δούκα.

Η ακόρεστη ιστορία του Andrew Mountbatten-Windsor ως «βασιλιά της διαστροφής» αποκαλύπτεται σε νέο βιβλίο, μετά τη σύλληψη του έκπτωτου δούκα, εν μέσω των τελευταίων αποκαλύψεων που ήρθαν στο φως μέσα από τα αρχεία Epstein.

Στο βιβλίο «Entitled», του ιστορικού Andrew Lownie, πηγές συγκεντρώνουν αναφορές για τον «κατά συρροή εθισμό στο σεξ» του τέως πρίγκιπα, συμπεριλαμβανομένων φερόμενων σχέσεων με πορνοστάρ, με αποτέλεσμα το Παλάτι του Μπάκιγχαμ να αναγκαστεί να εκδώσει ανακοίνωση ότι δεν είχε προσβληθεί από σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα.

