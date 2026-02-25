Eurovision 2026: Η κίνηση-ματ του Ακύλα - Σε ποια χώρα κάνει «απόβαση» με το Ferto αυτό το ΣΚ;

Το μεγάλο φαβορί της Eurovision 2026 κάνει την πρώτη του έκπληξη! Δες πού τραγουδά ο Ακύλας το viral "Ferto" αυτό το ΣΚ.

Ο Akylas έχοντας κερδίσει το εισιτήριο για την Βιέννη και την Eurovision 2026 κάνει απόβαση και σε άλλες χώρες. Πριν καν πατήσει το πόδι του στην Αυστρία ο Akylas, ετοιμάζει την πρώτη του διεθνή εμφάνιση.

Αυτό το Σάββατο 28/2 στο Pesma Za Evroviziju, τον εθνικό τελικό της Σερβίας, όπου θα ερμηνεύσει το “Ferto” για πρώτη φορά στην τηλεόραση ξανά μετά τον ελληνικό τελικό.

