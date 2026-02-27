Εξαφάνιση Λόρας: «Νιώθω χάλια - Δεν ξέρουν την οικογένεια μας» - Ο πατέρας της 16χρονης σπάει τη σιωπή του

Ο πατέρας της 16χρονης Λόρας, που είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της στην Πάτρα εδώ και 48 ημέρες, έσπασε την σιωπή του, λίγη ώρα μετά τον εντοπισμό της.

Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση εξομολογήθηκε πως είναι ο πατέρας της 16χρονης Λόρας, του κοριτσιού που εξαφανίστηκε από το σπίτι τους στο Ρίο της Πάτρας, καθώς μίλησε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Το 'Χουμε!», λίγη ώρα μετά τον εντοπισμό της από τις γερμανικές αρχές, μετά από 48 μέρες εξαφάνισης.

Όπως ανέφερε βρισκόταν στο Αμβούργο, έχοντας ταξιδέψει από το Βερολίνο, προκειμένου να μάθει όσο το δυνατόν περισσότερα για την κόρη του ωστόσο οι αρχές, σε πρώτη φάση, δεν δίνουν πληροφορίες καθώς το κορίτσι θα πρέπει πρώτα να «ανακριθεί» για το που ακριβώς ήταν όλο αυτό το διάστημα.

