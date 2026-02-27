Aπεργία 28 Φεβρουαρίου για τα Τέμπη: Πώς θα κινηθούν Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ το Σάββατο

Τι ισχύει για το ωράριο λειτουργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς ανήμερα της επετείου για τα τρία χρόνια από το δυστύχημα των Τεμπών.

Το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου συμπληρώνονται τρία χρόνια από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών και δυναμικό αναμένεται να είναι το «παρών» στο κέντρο της Αθήνας. Ως ένδειξη διαμαρτυρίας οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς θα πραγματοποιήσουν απεργία.

Ωστόσο, για τη διευκόλυνση των πολιτών, τα ΗΣΑΠ και τραμ θα λειτουργήσουνμ 09:00 - 21:00.

