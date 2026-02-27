Νεκρός 17χρονος στο Λουτράκι: Έφερε τραύματα από μαχαίρι

Ο νεαρός εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένος από μαχαίρι και άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο. Ένας 19χρονος νοσηλεύεται στο Σωτηρία.

Έφηβος εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένος από μαχαίρι στην περιοχή του Λουτρακίου και άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο. Ακόμα, ένας 19χρονος νοσηλεύεται τραυματισμένος.

Σύμφωνα με το ΣΚΑΪ, 17χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

