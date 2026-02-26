«Η χειρότερη μέρα της ζωής μου»: Εννέα χρόνια από το δυστύχημα στην Αθηνών–Λαμίας με την Porsche

Το κείμενο του Υπάτιου Πατμάνογλου για τη συμπλήρωση εννέα ετών από το δυστύχημα με την Porsche, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη σύζυγο και το παιδί του.

Εννέα χρόνια συμπληρώνονται από το δυστύχημα με την Porsche στην Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας, όταν το όχημα που οδηγούσε ο Γιώργος Βακάκης προσέκρουσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στο σταθμευμένο ΙΧ του Υπάτιου Πατμάνογλου, με αποτέλεσμα να χάσουν τις ζωές τους το παιδί και η σύζυγός του.

Με αφορμή την τραγική επέτειο, ο κ. Πατμάνογλου έκανε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη «χειρότερη μέρα της ζωής μου», όπως έγραψε, ενώ συμπλήρωσε το κείμενο με μία φωτογραφία του με πληγές στο πρόσωπο.

