Φρίκη στην Ινδονησία: Μητριά έβαλε τον γιο της να πιει βραστό νερό

Σοκ έχει προκαλέσει στα social media βίντεο από την Ινδονησία, που καταγράφει τις τελευταίες στιγμές ενός 12χρονου στο νοσοκομείο, λίγο πριν πεθάνει από φρικτά εσωτερικά εγκαύματα.

Λίγο πριν ξεψυχήσει, το παιδί, που φέρεται να είχε εξαναγκαστεί να πιει βραστό νερό, κατονόμασε την μητριά του ως υπεύθυνη, αποκαλύπτοντας ένα ιστορικό κακοποίησης, μεταφέρει η Daily Mail.

