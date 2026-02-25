Νέο «ροντέο» στην Βουλή για την ασυλία Μαρκόπουλου: «Δείχνετε εργαζόμενους σαν καταδότης», φώναζε η Κωνσταντοπούλου

Ήρθη η ασυλία του Μαρκόπουλου μετά την μήνυση Κασσελάκη και επήλθε άγρια σύγκρουση την Βουλή με την Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Με ευρεία πλειοψηφία αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής την άρση ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Μαρκόπουλου. Υπερ της άρσης τάχθηκαν 234 βουλευτές (246 παρόντες), ικανοποιώντας το αίτημα της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, αλλά και του ίδιου του βουλευτή, ο οποίος επιθυμούσε να ξεκαθαρίσει η υπόθεση στην δικαιοσύνη.

Η υπόθεση αφορά μήνυση που κατέθεσε στις αρχές Ιουλίου ο Στέφανος Κασσελάκης, κατηγορώντας τον Μαρκόπουλο για δημόσια συκοφαντική δυσφήμηση και εξύβριση.

