Βοσκός έβαψε κόκκινα τα πρόβατά του: Ο απίθανος λόγος της απόφασής του (vid)

Βοσκός στην Κρήτη έβαψε με μπογιά κόκκινα τα πρόβατά του και έγινε viral.

Viral έχουν γίνει εικόνες από την Κρήτη, όπου ένας βοσκός αποφάσισε να βάψει με κόκκινη μπογιά τα πρόβατά του, προκειμένου να προστατέψει το κοπάδι του από πιθανές ζωοκλοπές.

Με την κίνηση αυτή, ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος φαίνεται πως ήθελε να κάνει τα ζώα του άμεσα αναγνωρίσιμα και να αποτρέψει επίδοξους κλέφτες από το να τα πουλήσουν χωρίς να εντοπιστούν.

Η ομάδα «Δια-SOS-τε τη Μεσαρά» μεταδίδει ότι η πρακτική λειτουργεί ως μέτρο ασφαλείας για τους κτηνοτρόφους, καθώς τα βαμμένα ζώα ξεχωρίζουν εύκολα από τα υπόλοιπα και η προσπάθεια να πωληθούν παράνομα καθίσταται πολύ πιο δύσκολη.

«Τα...κοκκινωπά (!) πρόβατα που συναντήσαμε κάπου στην κρητική ύπαιθρο, Φλεβάρη μήνα, με φόντο λευκές βουνοκορφές, μαρτυρούν πως ο ιδιοκτήτης τους "μάρκαρε" σκοπίμως (όχι με μια πινελιά μπογιάς, αλλά από κορφής!) τα ζωντανά του, εφαρμόζοντας, εμμέσως πλην σαφώς, κι ένα... αντιζωοκλεπτικό σύστημα, για το κοπάδι του, γιατί οι καιροί είναι πονηροί-εδώ που τα λέμε πάντα ήταν...», αναφέρεται στην ανάρτηση με το σχετικό βίντεο.

