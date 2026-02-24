Σκληρές εικόνες στη Λεωφόρο Συγγρού: Σύγκρουση ΙΧ με μοτοσικλέτα – Κρίσιμες ώρες για τον 40χρονο αναβάτη

Σοβαρό τροχαίο στη Λεωφόρο Συγγρού με σύγκρουση ΙΧ και μοτοσικλέτας. Ο 40χρονος αναβάτης νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (24/2) στη Λεωφόρος Συγγρού, προκαλώντας αναστάτωση στην κυκλοφορία και την άμεση παρέμβαση Αστυνομίας και διασωστών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα δύο οχήματα κινούνταν στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας, όταν -υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες- ο οδηγός του Ι.Χ. επιχείρησε να στρίψει δεξιά προς την οδό Λάμπρου Κατσώνη, την ώρα που η μοτοσικλέτα συνέχιζε ευθεία, σε διαφορετική λωρίδα. Ακολούθησε σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση.

Ο αναβάτης της μηχανής, περίπου 40 ετών, εκσφενδονίστηκε από τη μοτοσικλέτα και προσέκρουσε σε κολόνα, ενώ η μοτοσυκλέτα κατέληξε λίγα μέτρα μακριά, στον παράδρομο.

Κρίσιμη η κατάσταση του τραυματία

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο οδηγός του Ι.Χ., ο οποίος δεν τραυματίστηκε, βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και δίνει κατάθεση στις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έσπευσαν συγγενείς του μοτοσικλετιστή, ενώ η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

