Τέμπη: Πού έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις την 28η Φεβρουαρίου - Οι ώρες και ποιοι απεργούν

Συγκεντρώσεις για τα Τέμπη σε όλη τη χώρα το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου. Σε ποιες περιοχές έχουν προγραμματιστεί.

Συλλαλητήρια και συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα έχουν εξαγγείλει εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και φορείς για το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από την τραγωδία στα Τέμπη, με τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών να καλεί σε συμμετοχή.

Κάλεσμα στις συγκεντρώσεις απευθύνει επίσης και η ΑΔΕΔΥ, καθώς και άλλοι φορείς.

