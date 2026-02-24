Πόλεμος στην Ουκρανία, 4 χρόνια μετά: Οι ανθρώπινες απώλειες

Πίσω από τις στρατηγικές αναλύσεις και τα οπλικά συστήματα, κρύβεται η σκληρή πραγματικότητα εκατοντάδων χιλιάδων νεκρών και μιας κοινωνίας που αποδεκατίζεται.

Η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική καταστροφή που έχει γνωρίσει η ήπειρος από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, τον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας που εξελίσσεται εδώ και τέσσερα χρόνια.

Αυτό που ξεκίνησε ως μια γεωπολιτική αντιπαράθεση, έχει εξελιχθεί σε μια πρωτοφανή δημογραφική και ανθρώπινη αιμορραγία, με την Ουκρανία να χάνει το μέλλον της στα πεδία των μαχών.

Οι αριθμοί προκαλούν δέος και αποτυπώνουν το μέγεθος της τραγωδίας: Μια χώρα που πριν από λίγα χρόνια αριθμούσε 45 εκατομμύρια κατοίκους, σήμερα εκτιμάται ότι έχει συρρικνωθεί στα περίπου 30 εκατομμύρια, με τουλάχιστον 12 εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν πάρει τον δρόμο της προσφυγιάς.

