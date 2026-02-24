Ο παγκολίνος είναι το πιο διακινούμενο θηλαστικό στον κόσμο και απειλείται με εξαφάνιση

Σύμφωνα με στοιχεία, περισσότεροι από μισό εκατομμύριο παγκολίνοι κατασχέθηκαν σε επιχειρήσεις κατά της παράνομης διακίνησης μεταξύ 2016 και 2024.

Είναι ντροπαλό, νυχτόβιο και καλυμμένο με λέπια που θυμίζουν ασπίδα. Ο λόγος για τον παγκολίνο, γνωστός και ως «φολιδωτός μυρμηγκοφάγος», ο οποίος συνιστά πλέον το πιο διακινούμενο θηλαστικό στον κόσμο.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Παγκολίνου, η οποία γιορτάστηκε στις 21 Φεβρουαρίου, υπερασπιστές της άγριας ζωής αναδεικνύουν και πάλι το πρόβλημα των ντροπαλών θηλαστικών που ζουν σε περιοχές της Αφρικής και της Ασίας και βρίσκονται αντιμέτωποι με εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης.

Οι παγκολίνοι ή τα προϊόντα που προέρχονται από παγκολίνους ξεπερνούν κάθε άλλο θηλαστικό όσον αφορά το λαθρεμπόριο άγριων ζώων, καθώς σύμφωνα με της CITES, της διεθνούς σύμβασης για το εμπόριο απειλούμενων ειδών, περισσότεροι από μισό εκατομμύριο παγκολίνοι κατασχέθηκαν σε επιχειρήσεις κατά της παράνομης διακίνησης μεταξύ 2016 και 2024.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr