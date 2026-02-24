Εντυπωσίασε η Κλέλια Ανδριολάτου με ροζ διαφανές φόρεμα στο after party των BAFTA: Τη συνόδεψε ο Παπακαλιάτης

Εντυπωσίασε η Κλέλια Ανδριολάτου με ροζ διαφανές φόρεμα στο after party των BAFTA. Τη συνόδεψε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

Η Κλέλια Ανδριολάτου και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης βρέθηκαν στο after party των βραβείων BAFTA και η πρωταγωνίστρια του Maestro μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram μερικές στιγμές τους από τη βραδιά όπου τους βλέπουμε σε μεγάλα κέφια.

Μάλιστα, σε μία από τις φωτογραφίες βλέπουμε τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, ο οποίος φορούσε ένα μαύρο κοστούμι με μαύρη γραβάτα να ποζάρει με τον Ίθαν Χοκ.

