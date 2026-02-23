Τα νησιά του Τζέφρι Έπσταϊν: Ποιος τα κατέχει σήμερα και τι κρύβει η σκοτεινή τους ιστορία

Η υπόθεση με τα έγγραφα του Τζέφρι Έπσταϊν ανοίγει πληγές στα θύματα που ζητούν δικαίωση, όμως υπήρξε αγοραστής για το νησί του.

Tα δύο νησιά του Τζέφρι Έπσταϊν έχουν αλλάξει χέρια, όμως η βαριά ιστορία τους εξακολουθεί να προκαλεί ερωτήματα και έρευνες.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν υπήρξε μία από τις πιο σκοτεινές φιγούρες των τελευταίων δεκαετιών. Χρηματοδότης, με ισχυρές διασυνδέσεις και τεράστια περιουσία, κατηγορήθηκε για συστηματική κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών και για τη δημιουργία ενός δικτύου εκμετάλλευσης που συγκλόνισε τον κόσμο.

Η υπόθεσή του συνεχίζει να απασχολεί την κοινή γνώμη, όχι μόνο για τα εγκλήματα που αποκαλύφθηκαν, αλλά και για τα μέρη όπου φέρεται να συνέβησαν.

