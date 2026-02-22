Τέλος το μπιντέ; Το «υγιεινό ντους» κερδίζει έδαφος

Το υγιεινό ντους αντικαθιστά σταδιακά το παραδοσιακό μπιντέ. Εξοικονομεί χώρο, μειώνει τη χρήση χαρτιού υγείας και εγκαθίσταται εύκολα με χαμηλό κόστος.

Για δεκαετίες το μπιντέ ήταν σχεδόν αυτονόητο στα περισσότερα μπάνια. Ωστόσο, η εικόνα αυτή αλλάζει σταδιακά. Όλο και περισσότερα νοικοκυριά επιλέγουν πλέον το λεγόμενο «υγιεινό ντους» ή πλαϊνό ντους, μια πιο ευέλικτη και συμπαγή λύση που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες.

Η τάση άρχισε να ενισχύεται από το 2023 και μετά, σε μια περίοδο όπου ο μινιμαλιστικός σχεδιασμός και η μείωση των διαθέσιμων τετραγωνικών στα νέα διαμερίσματα επηρεάζουν καθοριστικά τις επιλογές εξοπλισμού. Σε μπάνια που συχνά δεν ξεπερνούν τα τέσσερα ή πέντε τετραγωνικά μέτρα, η τοποθέτηση μπιντέ θεωρείται πλέον πολυτέλεια - κυρίως όσον αφορά στον χώρο.

Πώς λειτουργεί το υγιεινό ντους

Το σύστημα αποτελείται από έναν εύκαμπτο σωλήνα και μια μικρή κεφαλή ψεκασμού, συνδεδεμένη με την παροχή νερού της τουαλέτας ή του νιπτήρα. Ο χρήστης μπορεί, με την πίεση ενός μοχλού ή κουμπιού, να κατευθύνει τον πίδακα νερού απευθείας από το κάθισμα της τουαλέτας.

Σε σύγκριση με το παραδοσιακό μπιντέ, προσφέρει μεγαλύτερη ευκολία χρήσης, απαιτεί ελάχιστη συντήρηση και μπορεί να εγκατασταθεί γρήγορα, συχνά μέσα σε διάστημα μικρότερο της μίας ώρας.

Πέρα από την εξοικονόμηση χώρου, το υγιεινό ντους συμβάλλει και στη μείωση της κατανάλωσης χαρτιού υγείας. Σύμφωνα με στοιχεία της Aspapel και της DKV, κάθε Ισπανός χρησιμοποιεί περίπου 16 κιλά χαρτιού υγείας ετησίως - ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου 40 ρολά. Εκτιμάται ότι περίπου το 20% αυτής της χρήσης είναι υπερβολικό ή περιττό.

Η σπατάλη αυτή μεταφράζεται σε σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση, με χιλιάδες δέντρα να υλοτομούνται κάθε χρόνο για την κάλυψη της ζήτησης. Η χρήση νερού αντί χαρτιού περιορίζει αισθητά την επιβάρυνση αυτή.

Οι επαγγελματίες του κλάδου επισημαίνουν ότι το κόστος εγκατάστασης κυμαίνεται συνήθως από 80 έως 150 ευρώ, καθιστώντας το σύστημα σχετικά προσιτό. Παράλληλα, οι νέες οικοδομές δείχνουν ξεκάθαρη στροφή προς πιο λειτουργικές και αποδοτικές λύσεις, με το μπιντέ να απουσιάζει πλέον από τα περισσότερα σύγχρονα σχέδια.

Η αλλαγή φαίνεται να παγιώνεται, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στον σχεδιασμό των μπάνιων, όπου η πρακτικότητα και η βιωσιμότητα αποκτούν προτεραιότητα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ