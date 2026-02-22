Την Καθαρά Δευτέρα, στο «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», η Βασιλική Καρακώστα σας περιμένει να γιορτάσετε με την ψυχή σας.

Η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη στα χρώματα, τα στόματα, τα βλέμματα και τις φωνές που από το χώμα ξεκινούν και στον ουρανό πάνε και πετάνε, όλους τους σκέφτονται και κανέναν δεν ρωτάνε γιατί ξέρουν ότι αυτή τη μέρα το μπλε το ξοδεύει ο άνθρωπος και όλα είναι ήρεμα, δυνατά, ξέφρενα, αληθινά ψυχαγωγικά. Πείτε όπως θέλετε. «Καθαρά», «Καθαρή», ή απλά η Μεγάλη Δευτέρα πριν απ’ αυτήν της Μεγάλης Εβδομάδας. Και γιατί όχι; Εξάλλου, απ’ αυτήν ξεκινά η μεγάλη νηστεία που οδηγεί στη Σταύρωση και στην Ανάσταση Του. Κι αν Αυτός έλεγε λάβετε φάγετε, οι άνθρωποι Του, με σεβασμό και σεμνότητα, λένε λάβετε, φάγετε συνάνθρωποι τα εδέσματα, τις ματιές, τις στιγμές, τις διασκεδάσεις μας. Η παράδοση είναι δώρο των ανθρώπων προς τον Θεό και αυτήν ακριβώς θα τιμήσει με το κύρος και την αλήθεια της η Βασιλική Καρακώστα. Τόπος συγκέντρωσης το «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος». Ώρα συγκέντρωσης η πιο ιερή, αυτή που ξεκινά η ιεροτελεστία του μεσημεριανού γεύματος και της κρυμμένης γιορτής. Αν μπορείτε πηγαίντε εκεί και ακούστε τη «χωμάτινη» φωνή αυτής της γυναίκας που τιμά όσα κληρονομήσαμε και όσα προσπαθούμε να κληρονομήσουμε στις επόμενες γενιές. Η Καθαρά Δευτέρα με τη Βασιλική Καρακώστα θα έχει κάτι από το φως που γελά και κάνει σαματά, γιορτή, χαρά.

Όλοι οι άνθρωποι στο ξέφωτο



Η τοποθεσία αυτής της γιορτής είναι το ξέφωτο του «ΚΠΙΣΝ» και η είσοδος είναι ελεύθερη. Όλα θα ξεκινήσουν στις 12:00 το μεσημέρι και μετά οι δείκτες των ρολογιών θα υποχωρήσουν στη βαθιά ανθρώπινη, δυνατή, φωνή της Βασιλικής. Η συγκεκριμένη καλλιτέχνιδα ξέρει ότι η Ελλάδα είναι όλα τα χρώματα του κόσμου και πως η παγκόσμια γλώσσα της μουσικής φτιάχνει άθραυστες αγκαλιές, κύκλους ανθρώπινους που κινούνται στον ρυθμό του χρόνου που παρεκτρέπεται και γέλια τρανταχτά, ήσυχα, γλυκά, βροντερά που μας δίνουν λίγη ζωή ακόμα. Η Βασιλική Καρακώστα ξέρει τι σημαίνει σεβασμός, ανάγκη, βοήθεια και ψυχαγωγία. Με τη καθάρια φωνή της τιμά του ήλιου τα διαμάντια, τα υφάσματα της φύσης και την αδιάκοπη προσπάθεια του ανθρώπου.

Σε αυτή την εκδήλωση η παράδοση θα τιμηθεί όπως της πρέπει. Εκεί έξω, εκεί με τους ανθρώπους, με τον συνάνθρωπο, με τα δέντρα που δεν λυγάνε, με την ελευθερία και τη συνύπαρξη που σημαίνει το όλον της ύπαρξης. Εμπιστευτείτε τη Βασιλική για να κάνει τη χαρά σας γιορτή και την παράδοση λυτρωτική πράξη-μυσταγωγία. Μέσα απ’ αυτήν, ο χώρος και ο χρόνος του ελληνικού τραγουδιού, του παραδοσιακού, θα γίνει ένα με το «σήμερα» της πόλης, των υψηλών ταχυτήτων και των στενών δρόμων.

Αφήστε την ψυχή σας ελεύθερη



Η Βασιλική Καρακώστα κάνει αυτό που κάνει κάθε καλός τραγουδιστής: ενώνει! Και η ένωση είναι ουσιαστική, άφυλη, καρδιακή, έγκυρη και με το αθώο πνεύμα των παιδιών. Στην αυριανή εκδήλωση προσκαλεί και ενώνει κορυφαίους μουσικούς και τραγουδιστές από διαφορετικές γενιές και τόπους, συνθέτοντας για πρώτη φορά μια μοναδική συνάντηση. Ένα πολύχρωμο μουσικό σύνολο που, με οδηγό τη συλλογική εμπειρία και τον ήχο της μνήμης, μετατρέπει την Καθαρά Δευτέρα σε γιορτή κοινής ανάτασης και προσδοκίας.

Σε αυτή τη λαμπρή «πανήγυρη» δεν υπάρχει ο ένας άγιος που τιμάται λαμπρά και με ευλάβεια. Όχι. Εδώ θα τιμηθεί η μάνα γη, ο πατέρας ουρανός, ο ιερός καρπός γιος και η κόρη θαλασσινή που φτιάχνουν, συντηρούν, τη χώρα των μικρών και μεγάλων ηρώων, καλλιτεχνών, ποιητών, τραγουδιστών. Και πριν τελειώσει το κείμενο αυτό, θυμηθείτε, αφήστε την ψυχή σας ελεύθερη, με την κοιτάξετε, πιείτε ένα ποτηράκι κρασί και γιορτάστε την Καθαρά Δευτέρα με τη Βασιλική Καρακώστα.

INFO

Καθαρά Δευτέρα με τη Βασιλική Καρακώστα στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Ημερομηνία: 23/2

Ώρα προσέλευσης: 12:00

Τοποθεσία: Ξέφωτο

Είσοδος ελεύθερη

Συμμετέχει με ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς και δρώμενα, ο χορευτικός τομέας του Πολιτιστικού Ομίλου Φοιτητών Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διδασκαλία, επιμέλεια: Παπαδοπούλου Μαρία, Βρακατσέλης Θεόδωρος

Διδασκαλία κρητικών χορών: Διονύσης & Μιχάλης Κρυφός

Με την ευγενική συμμετοχή 6 μαθητριών του Μουσικού Σχολείου Αθηνών:

Παναγιώτα Μαλιώρα

Εβελίνα Σόλομον

Φοίβη Στάνκογλου

Αφροδίτη Χριστοφιλοπούλου

Αλεξία Μπίρη

Αναστασία Ραπτάκη

Συντελεστές

Αδελφές Θεοπούλα & Λαμπριάνα Δοϊτσίδη, οι θρυλικές φωνές της Θράκης

Γκουβέντας Κυριάκος, βιολί

Αναματερού Μαρία, φωνή

Χαλκιάς Πέτρος, κλαρίνο

Αχιτζάνοβα Ανδριάνα φωνή, νέι

Σκουτέρης Πάνος, τσαμπούνα-γκάιντα , φλογέρες, κλαρίνο

Μαγκλάρας Αλέξανδρος, φωνή

Ρήγα Ιωάννα, σαντούρι

Πότσης Λεωνίδας, βιολί

Τσεκούρας Δημήτρης, κοντραμπάσο

Νίκος Χαλκιάς, λαούτο

Σιδέρης Κώστας, λαούτο

Παπάς Ανδρέας, κρουστά

Μάκος Θανάσης, κρουστά

Γιαννακόπουλος Κωστής, ηχολήπτης

Βασιλική Καρακώστα, φωνή και καλλιτεχνική επιμέλεια

Η συναυλία θα μεταδοθεί ζωντανά στο ραδιόφωνο από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7.

Πρόγραμμα

11.30 – 14.30: Εικαστική δράση: Χαρταετοί που ονειρεύονται

12.00 – 15.00: Δημιουργική Μεταξοτυπία στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

12.00 – 15.00: Ουρανού & γης “πανήγυρις”

