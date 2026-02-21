Ποιοι κυβερνούσαν τη Μαφία; Οι Πέντε Οικογένειες που έγιναν θρύλος

Η μαφία πάντα έχει ιστορίες, γιατί πίσω από τις Πέντε Οικογένειες κρύβεται ένας κόσμος πιο σκοτεινός απ’ όσο φαντάζεσαι.

H Μαφία, η ιστορία της και οι οικογένειες πίσω από αυτή, χτυπάνε φλέβα χρυσού στην περιέργεια των ανθρώπων. Προφάνως και στην δική μου! Όχι, από θαυμασμό αλλά από αγνή περιέργεια και αδυναμία κατανόησης. Δυσκολεύομαι πολύ να κατανοήσω πως άνθρωποι με σχεδον ανύπαρκτο αξιακό κώδικα, θυσιάζουν τα πάντα για την οικογένεια.

Όσα έψαχνα, βρήκα τις πέντε οικογένειες που ήταν οι ισχυρές ιταλο-αμερικάνικες οργανώσεις που βρίσκονταν στην καρδιά του οργανωμένου εγκλήματος για αρκετές δεκαετίες, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου που είναι γνωστή ως η Χρυσή Εποχή της Μαφίας.

Η Μαφία στην Νέα Υόρκη έχει -φυσικά- τις ρίζες της στην Σικελία, στους κόζα Νόστρα. Άνθισε με το κύμα της Ιταλικής μετανάστευσης στις ΗΠΑ στα τέλη του 19ου αιώνα.

