Η ελληνική σειρά που ξεπέρασε σε απήχηση το Maestro στο IMDb

Ποιά είναι η πιο δημοφιλής σειρά που έχει γυριστεί στην Ελλάδα στο IMDB; Η απάντηση σίγουρα δεν περιλαμβάνει το "Maestro" στην κορυφή.

Η ελληνική τηλεόραση έχει τους δικούς της σούπερ ήρωες, τα δικά της «καταραμένα» παιδιά και τους δικούς της γίγαντες που κατέληξαν μόνοι τους να μικρύνουν το μέγεθος τους. Από την εποχή των «Απαράδεκτων» μέχρι το Maestro έχουν συμβεί κοσμοϊστορικές αλλαγές στην ελληνική τηλεόραση, τόσο στο μέγεθος των παραγωγών, όσο και στις επιρροές των δημιουργών και στην πίστη τους πως μπορούν να σταθούν ισάξια σε ένα δημιουργικό διάλογο με τους συναδέλφους τους από τις μεγάλες τηλεοπτικές αγορές.

Κοινό σημείο «Απαράδεκτων» και Maestro ένα παιδί, που ωρίμασε όμορφα, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης. Έφηβος γκεστ στη σειρά της Δήμητρας Παπαδοπούλου, δημιουργός και πρωταγωνιστής στο δικό του Maestro, ο Παπακαλιάτης μας απέδειξε ότι τα χρώματα και τα λόγια της ελληνοφωνης τηλεόρασης δεν περιορίζονται από σύνορα, μπορούν να γίνουν παγκόσμια.

