Η ελληνική σειρά που ξεπέρασε σε απήχηση το Maestro στο IMDb
Η ελληνική τηλεόραση έχει τους δικούς της σούπερ ήρωες, τα δικά της «καταραμένα» παιδιά και τους δικούς της γίγαντες που κατέληξαν μόνοι τους να μικρύνουν το μέγεθος τους. Από την εποχή των «Απαράδεκτων» μέχρι το Maestro έχουν συμβεί κοσμοϊστορικές αλλαγές στην ελληνική τηλεόραση, τόσο στο μέγεθος των παραγωγών, όσο και στις επιρροές των δημιουργών και στην πίστη τους πως μπορούν να σταθούν ισάξια σε ένα δημιουργικό διάλογο με τους συναδέλφους τους από τις μεγάλες τηλεοπτικές αγορές.
Κοινό σημείο «Απαράδεκτων» και Maestro ένα παιδί, που ωρίμασε όμορφα, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης. Έφηβος γκεστ στη σειρά της Δήμητρας Παπαδοπούλου, δημιουργός και πρωταγωνιστής στο δικό του Maestro, ο Παπακαλιάτης μας απέδειξε ότι τα χρώματα και τα λόγια της ελληνοφωνης τηλεόρασης δεν περιορίζονται από σύνορα, μπορούν να γίνουν παγκόσμια.
Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Παίκτης του Ρουκ-Ζουκ θέλει να γίνει μέτοχος του Παναθηναϊκού και να γνωρίσει τον Γιαννακόπουλο: «Έχω ψύχωση μαζί του» (vid)
- «Θέλεις και σεξ τώρα εσύ»: Η Μαρία Μπεκατώρου δεν εντυπωσιάστηκε καθόλου με τη σωστή απάντηση
- Peaky Blinders: Τι μάθαμε από το πρώτο επίσημο trailer της ταινίας “The Immortal Man”