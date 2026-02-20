Βροχές στην Αττική: Ποιες ώρες χρειάζεται προσοχή - Προειδοποίηση Τσατραφύλλια

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας εξέδωσε νέα προειδοποίηση για την κακοκαιρία που έχει ξεκινήσει από τα δυτικά.

Νέα προειδοποίηση εξέδωσε ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας για την σύντομη κακοκαιρία που έχει ήδη αρχίσει να πλήττει τα δυτικά της χώρας, ενώ αναμένεται να εξαπλωθεί και προς τα ανατολικά.

Το πέρασμα της κακοκαιρίας πρόκειται να επηρεάσει πολλές περιοχές της επικράτειας, ενώ τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι σφοδροί νότιοι άνεμοι.

