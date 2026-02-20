Νεκρός ο συνιδρυτής της Asos: Mυστήριο με την πτώση του εκατομμυριούχου από τον 17ο όροφο
Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές για τον θάνατο του κολοσσού της μόδας Κουέντιν Γκρίφιθς. Πώς έπεσε από τον 17ο όροφο στο μπαλκόνι του σπιτιού του στην Ταϊλάνδη.
Ο συνιδρυτής της ASOS, Κουέντιν Γκρίφιθς (Quentin Griffiths) βρέθηκε νεκρός υπό ύποπτες συνθήκες έξω από την πολυκατοικία του στην Πατάγια. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο 58χρονος μάλλον έπεσε από το μπαλκόνι της κατοικίας του στον 17ο όροφο.
Η αστυνομία δεν βρήκε κανένα σημάδι διατάραξης μέσα στο διαμέρισμα, αλλά δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας μέχρι να διεξαχθούν περισσότερες εξετάσεις στο σώμα του.
