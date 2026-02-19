Η απλή συνήθεια που σώζει την καρδιά σου: Κάν’ την κάθε μέρα

Μια καθημερινή συνήθεια τόσο απλή αλλά τόσο αποτελεσματική, που μπορεί να κρατήσει την καρδιά σας υγιή και να ενισχύσει την αντοχή σας.

Όλοι μας έχουμε βιώσει εκείνες τις στιγμές που λέμε ότι θα αρχίσουμε να ζούμε πιο υγιεινά. Ίσως έχετε κάνει ένα ξεκαθάρισμα στα ντουλάπια της κουζίνας σας, πετώντας οτιδήποτε είναι υπερεπεξεργασμένο και έχει υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη ή νάτριο.

Ή λέτε στον εαυτό σας ότι θα αρχίσετε να πηγαίνετε στο γυμναστήριο κάθε μέρα, ό,τι και να γίνει. Θα αντικαταστήσετε το doomscrolling με διαλογισμό και θα πάτε για ύπνο σε μια αξιοπρεπή ώρα.

Όλες αυτές είναι εξαιρετικές αλλαγές. Αλλά συχνά, οι απλές, όχι και τόσο δραστικές αλλαγές είναι αυτές που υποστηρίζουν περισσότερο την υγεία.

