Οι άνθρωποι που διατηρούν την πνευματική τους διαύγεια μετά τα 70, έχουν αυτές τις 9 συνήθειες

Ναι, αυτές οι 9 καθημερινές συνήθειες κάνουν τη διαφορά.

Ενώ τα γονίδια παίζουν το ρόλο τους, οι νευροεπιστήμονες είναι πλέον κατηγορηματικοί: Το 30% των ανθρώπων που διατηρούν ένα κοφτερό μυαλό και την πνευματική τους διαύγεια μπαίνοντας στην έβδομη, όγδοη και ένατη δεκαετία της ζωής τους, δεν βασίζονται στην τύχη. Βασίζονται σε συγκεκριμένες, μικρές καθημερινές συνήθειες που θωρακίζουν τον εγκέφαλο.

Αυτές οι συνήθειες, είναι τα λεγόμενα «micro-habits» (μικρο-συνήθειες). Δεν απαιτούν ακριβά προγράμματα εξάσκησης εγκεφάλου ή εξαντλητικές προσπάθειες. Είναι απλές, καθημερινές κινήσεις που, όταν επαναλαμβάνονται με συνέπεια, χτίζουν αυτό που οι επιστήμονες ονομάζουν «γνωστικό απόθεμα» – μια πνευματική θωράκιση απέναντι στη λήθη και τη σύγχυση.

