Σύνδρομο Γκουρμέ: Όταν οι τραυματισμοί στον εγκέφαλο πυροδοτούν εμμονική επιθυμία για καλό φαγητό (vid)

Το σπάνιο και ιδιαίτερο σύνδρομο Γκουρμέ σε μετατρέπει σε... γευσιγνώστη και ας μην έχεις καμία σχέση με το «άθλημα».

Το σύνδρομο Γκουρμέ αποτελεί μια εξαιρετικά σπάνια και καλοήθη διαταραχή, κατά την οποία ένας τραυματισμός στον μετωπιαίο λοβό μεταμορφώνει απλούς ανθρώπους σε παθιασμένους λάτρεις της υψηλής γαστρονομίας, οδηγώντας τους συχνά σε ριζικές αλλαγές καριέρας και τρόπου ζωής.

Τι είναι το σύνδρομο Γκουρμέ: Τα δύο πρόσωπα της διαταραχής

Πρόκειται για μια διαταραχή που συνήθως εμφανίζεται έξι έως δώδεκα μήνες μετά από βλάβη στο δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου, επηρεάζοντας περιοχές που σχετίζονται με τα βασικά γάγγλια ή το μεταιχμιακό σύστημα. Οι ασθενείς αναπτύσσουν ένα πρωτόγνωρο πάθος για το εκλεκτό φαγητό, το οποίο δεν υπήρχε πριν από τον τραυματισμό τους.

Το σύνδρομο χωρίζεται σε δύο βασικούς άξονες:

Αλλαγή γεύσης : Τις εκλεπτυσμένες διατροφικές συνήθειες και την προτίμηση σε γκουρμέ πιάτα.

: Τις εκλεπτυσμένες διατροφικές συνήθειες και την προτίμηση σε γκουρμέ πιάτα. Εμμονικό στοιχείο: Μια ψυχαναγκαστική συνιστώσα που εκδηλώνεται με έντονη λαχτάρα και προσκόλληση στο φαγητό.

Βιολογικά, το σύνδρομο μοιράζεται κοινά χαρακτηριστικά με τις εξαρτήσεις και τις ιδεοψυχαναγκαστικές διαταραχές, ενώ περιγράφηκε επίσημα για πρώτη φορά το 1997.

Αίτια και Στατιστικά

Πιστεύεται ότι τα μετωποτιμωικά κυκλώματα, τα οποία κανονικά ρυθμίζουν την υγιή διατροφή, δυσλειτουργούν λόγω του τραυματισμού. Μέχρι το 2001, είχαν διαγνωστεί μόλις 36 άτομα παγκοσμίως. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ασθενείς δεν είχαν κανένα προηγούμενο ενδιαφέρον για το φαγητό, ούτε οικογενειακό ιστορικό διατροφικών διαταραχών.

Ιστορικά περιστατικά που άφησαν εποχή και η περίπτωση με το παιδί

Η πιο διάσημη περίπτωση αφορά έναν Ελβετό πολιτικό συντάκτη. Μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, παραιτήθηκε αμέσως από τη δουλειά του και έγινε κριτικός εστιατορίων. Αντίστοιχα, το 2014, ένας άνδρας που λάτρευε τον μαραθώνιο, εγκατέλειψε τα πάντα για τη γαστρονομία. Ταξίδευε χιλιάδες μίλια για να δοκιμάσει εκλεκτά πιάτα, έγινε διάσημος κριτικός, αλλά πήρε και 50 κιλά.

Μόνο μία περίπτωση έχει καταγραφεί σε παιδί, το οποίο γεννήθηκε με προβλήματα στον δεξί κροταφικό λοβό. Στην ηλικία των οκτώ ετών άρχισε να εμφανίζει κρίσεις και μέσα σε έναν χρόνο η συμπεριφορά του παρουσίασε όλα τα συμπτώματα του συνδρόμου.