Huawei MatePad S PaperMatte Edition: Ο ιδανικός συμπαίκτης της εκπομπής «Ξέρεις από Μπάλα;»

Με αφορμή τη νέα, «καυτή» αθλητική εκπομπή του Gazzetta, «Ξέρεις από Μπάλα;», η τεχνολογία συναντά την αθλητική ανάλυση με έναν ιδανικό σύμμαχο: το Huawei MatePad 11.5" S PaperMatte Edition.

Κάθε βράδυ ακριβώς τα μεσάνυχτα, το πιο δυνατό δίδυμο της αθλητικής επικοινωνίας, ο Δημήτρης Γρηγορόπουλος και ο Χρήστος Σούτος, ανοίγουν γραμμές και σχολιάζουν τα πάντα γύρω από ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Η εκπομπή «Ξέρεις από Μπάλα;» φέρνει ένταση, άποψη και διαδραστικότητα στις οθόνες μας και η Huawei φροντίζει η εμπειρία να είναι αντάξια του ρυθμού της.

Η τεχνολογία πίσω από την εμπειρία

Το Huawei MatePad 11.5 S" PaperMatte Edition αποτελεί μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πρόταση στην κατηγορία των tablets μεσαίου κόστους, δίνοντας έμφαση στην άνεση, την παραγωγικότητα και τη δημιουργικότητα. Είναι μια συσκευή που μπορεί να υποστηρίξει τόσο τη ζωντανή ροή μιας εκπομπής όσο και την προετοιμασία περιεχομένου, σημειώσεων και ανάλυσης.

Η οθόνη των 11,5 ιντσών ξεχωρίζει χάρη στο ειδικό PaperMatte φινίρισμα, το οποίο προσφέρει υφή και αίσθηση που θυμίζει χαρτί, μειώνοντας σημαντικά τις αντανακλάσεις. Με ανάλυση 2456 x 1600 pixels, ρυθμό ανανέωσης 120Hz και φωτεινότητα έως 600 nits, εξασφαλίζει ξεκούραστη θέαση και ομαλή κύλιση, ιδανική για πολύωρη χρήση, είτε πρόκειται για ανάλυση αγώνα είτε για binge watching αθλητικού περιεχομένου.

Στο εσωτερικό του συναντάμε τον οκταπύρηνο Kirin T82B, σε συνδυασμό με 8GB RAM και 256GB αποθηκευτικού χώρου. Η απόδοση είναι απόλυτα ικανοποιητική για καθημερινές εργασίες, multimedia, εφαρμογές γραφείου και casual gaming. Η μεγάλη μπαταρία των 10.100 mAh προσφέρει αυξημένη αυτονομία, ενώ η γρήγορη φόρτιση 40W μειώνει σημαντικά τον χρόνο αναμονής. Έτσι, το tablet είναι πάντα έτοιμο για… παράταση.

Δημιουργικότητα και παραγωγικότητα σε πρώτο πλάνο

Η εμπειρία χρήσης αναβαθμίζεται με το M-Pencil 3ης γενιάς, το οποίο φορτίζει μαγνητικά και προσφέρει εξαιρετική ακρίβεια στη γραφή και το σχέδιο. Είτε πρόκειται για σημειώσεις κατά τη διάρκεια μιας εκπομπής είτε για δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, η αίσθηση γραφής είναι φυσική και άμεση.

Παράλληλα το μαγνητικό πληκτρολόγιο μετατρέπει το tablet σε ένα ελαφρύ και φορητό «laptop», ιδανικό για επαγγελματίες, φοιτητές ή δημιουργούς που εργάζονται εν κινήσει. Το MatePad 11.5 S PaperMatte Edition είναι κομψό, ανθεκτικό και εύκολο στη μεταφορά. Η στερεοφωνική ηχητική εμπειρία συμπληρώνει την υψηλή ποιότητα εικόνας, καθιστώντας το ιδανικό για θέαση αγώνων, εκπομπών και multimedia περιεχομένου.

Επιπλέον, με το νέο MatePad 11.5 μπορείς να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου Google υπηρεσίες όπως Gmail, YouTube ή Maps μέσω των εφαρμογών microG και GBox. Η εγκατάσταση είναι εύκολη και απλή και γίνεται μέσω του AppGallery.

Το MatePad 11.5 S PaperMatte Edition ης Huawei, αποδεικνύει πως η τεχνολογία μπορεί να σταθεί επάξια δίπλα στο πάθος του αθλητισμού. Η ανάλυση γίνεται πιο άμεση, η δημιουργία πιο φυσική και η εμπειρία θέασης πιο απολαυστική, ακριβώς όπως πρέπει όταν… ξέρεις από μπάλα.