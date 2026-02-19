PANTHEON: Tο απόλυτο event στον Πειραιά επιστρέφει στις 28 Φεβρουαρίου

Newsroom
PANTHEON: Tο απόλυτο event στον Πειραιά επιστρέφει στις 28 Φεβρουαρίου
Επιστρέφει 28 Φεβρουαρίου, το Pantheon Event στο Piree, στον Πειραιά, για μια βραδιά με αμέτρητα dj sets, artists, και live εμφανίσεις.

Το PANTHEON επιστρέφει στις 28 Φεβρουαρίου 2026 στο Piree στον Πειραιά, μετατρέποντας τον χώρο σε ένα ζωντανό σύμπαν τέχνης, ήχου και ενέργειας.

Δεν είναι απλώς ένα party. Είναι μια εμπειρία όπου οι τοίχοι γεμίζουν εικόνες, τα φώτα αγκαλιάζουν πίνακες και φωτογραφίες, οι designers δίνουν μορφή στη φαντασία και η μουσική γίνεται ο κοινός παλμός.

Live εμφανίσεις και DJ sets διαδέχονται το ένα το άλλο, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που κινείται από το immersive art gathering μέχρι την εκρηκτική club ενέργεια. Το φαγητό συμπληρώνει την εμπειρία, κάνοντας το PANTHEON μια ολική αισθητηριακή γιορτή.

Καλλιτέχνες, δημιουργοί, μουσικοί και κοινό συναντιούνται σε ένα περιβάλλον χωρίς όρια, όπου η τέχνη δεν εκτίθεται απλώς — βιώνεται.

Dj sets

  • Nick Matthew - Voices Of Valley

  • Stef Kourou - Kim Mav - Stelios P

Live Performance

  • Aurora Live

Artists - Designers - Photographers

  • Fwteiny Siafaka
  • The Clown
  • Princess Consuela
  • Apostolos Poungouras
  • Anna Stouka
  • Briliant
  • Moresta
  • DanaZ
  • Natali Valianou
  • WANNA B A KIDDO
  • Petros Poulopoulos
  • Dynoz Art Attack
  • Negin Ramezani (Calista Aurora)
  • Dimitris Kanellis
Φόρτωση BOLM...
 