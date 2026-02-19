PANTHEON: Tο απόλυτο event στον Πειραιά επιστρέφει στις 28 Φεβρουαρίου

Επιστρέφει 28 Φεβρουαρίου, το Pantheon Event στο Piree, στον Πειραιά, για μια βραδιά με αμέτρητα dj sets, artists, και live εμφανίσεις.

Το PANTHEON επιστρέφει στις 28 Φεβρουαρίου 2026 στο Piree στον Πειραιά, μετατρέποντας τον χώρο σε ένα ζωντανό σύμπαν τέχνης, ήχου και ενέργειας.

Δεν είναι απλώς ένα party. Είναι μια εμπειρία όπου οι τοίχοι γεμίζουν εικόνες, τα φώτα αγκαλιάζουν πίνακες και φωτογραφίες, οι designers δίνουν μορφή στη φαντασία και η μουσική γίνεται ο κοινός παλμός.

Live εμφανίσεις και DJ sets διαδέχονται το ένα το άλλο, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που κινείται από το immersive art gathering μέχρι την εκρηκτική club ενέργεια. Το φαγητό συμπληρώνει την εμπειρία, κάνοντας το PANTHEON μια ολική αισθητηριακή γιορτή.

Καλλιτέχνες, δημιουργοί, μουσικοί και κοινό συναντιούνται σε ένα περιβάλλον χωρίς όρια, όπου η τέχνη δεν εκτίθεται απλώς — βιώνεται.

Dj sets

Nick Matthew - Voices Of Valley

Stef Kourou - Kim Mav - Stelios P

Live Performance

Aurora Live

Artists - Designers - Photographers