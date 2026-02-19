Με «χολιγουντιανό αέρα» το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας στην Ύδρα: Τι λέει ο δήμαρχος

Σε δύο ημέρες θα ακουστεί το «action» για τα πρώτα γυρίσματα στο νησί.

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τα γυρίσματα της νέας κινηματογραφικής παραγωγής με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ στην Ύδρα.

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος της Ύδρας Γιώργος Κουκουδάκης σε δύο ημέρες ξεκινούν τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders».

«Το συνεργείο έχει φτάσει και μέσα στο Σαββατοκύριακο θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα της ταινίας. Το σίγουρο είναι ότι το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας οι επισκέπτες θα περπατήσουν στα ίδια σοκάκια με ηθοποιούς του Χόλιγουντ», εννοώντας ότι μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να φτάσουν ηθοποιοί του καστ, καθώς και ο ίδιος ο Μπραντ Πιτ, χωρίς να έχει γίνει ακόμη γνωστή η ακριβής ημέρα άφιξής του.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr