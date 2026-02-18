Συναγερμός για τον ιό Chikungunya: Έρχεται στην Ευρώπη λόγω κλιματικής αλλαγής

Μια μεταδοτική τροπική ασθένεια μπορεί πλέον να μεταδοθεί στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Μια εξαιρετικά επώδυνη τροπική ασθένεια που ονομάζεται Chikungunya μπορεί πλέον να μεταδοθεί από τα κουνούπια στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης , σύμφωνα με μια μελέτη.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες λόγω της κλιματικής κρίσης σημαίνουν ότι οι μολύνσεις είναι πλέον πιθανές για περισσότερους από έξι μήνες το χρόνο στην Ισπανία, την Ελλάδα και άλλες χώρες της νότιας Ευρώπης, και για δύο μήνες το χρόνο στη νοτιοανατολική Αγγλία. Η συνεχιζόμενη υπερθέρμανση του πλανήτη σημαίνει ότι είναι μόνο θέμα χρόνου η ασθένεια να επεκταθεί περαιτέρω προς τα βόρεια, ανέφεραν οι επιστήμονες.

Η ανάλυση είναι η πρώτη που αξιολογεί πλήρως την επίδραση της θερμοκρασίας στον χρόνο επώασης του ιού στο ασιατικό κουνούπι-τίγρη, το οποίο έχει εισβάλει στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες. Η μελέτη διαπίστωσε ότι η ελάχιστη θερμοκρασία στην οποία θα μπορούσαν να εμφανιστούν μολύνσεις είναι 2,5°C χαμηλότερη από τις προηγούμενες, γεγονός που αντιπροσωπεύει μια «αρκετά σοκαριστική» διαφορά, ανέφεραν οι ερευνητές.

