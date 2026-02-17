Νέο video clip: Η Αναστασία δίνει εικόνα στο «Βρέχει» με cinematic αισθητική

Η Αναστασία παρουσιάζει cinematic clip για το «Βρέχει», γυρισμένο στη Νέα Υόρκη. Παγωμένη ατμόσφαιρα, συμβολισμός και άλογα τονίζουν ένταση, δύναμη.

Το concept εστιάζει στην εσωτερική διαδρομή και τη μετάβαση μετά από μια δυνατή εμπειρία, με το ψυχρό σκηνικό να αποτυπώνει τη σύγκρουση ανάμεσα στη μνήμη και την πραγματικότητα, αναδεικνύοντας μια πιο ώριμη και δυναμική πλευρά της.

Κομβικό ρόλο στην αφήγηση έχουν και τα άλογα που εμφανίζονται στο clip, λειτουργώντας ως σύμβολο δύναμης, έντασης και ανεξέλεγκτης κίνησης. Η παρουσία τους έρχεται σε έντονη αντίθεση με το “παγωμένο” περιβάλλον, ενισχύοντας τον ρυθμό και τη cinematic ταυτότητα του αποτελέσματος.

Με λιτή σκηνοθετική γραμμή και σύγχρονη αισθητική, το video clip που επιμελήθηκε ο Bodega συμπληρώνει τη μουσική ταυτότητα του τραγουδιού και ανοίγει μια νέα οπτική κατεύθυνση για την Αναστασία, με έμφαση στη δυναμική της εικόνας και στο συναίσθημα.

Το «Βρέχει» κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και τις streaming υπηρεσίες από τη Golden Records και τη Minos EMI, a Universal Music Company.