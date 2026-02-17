Πίνετε καφέ και τσάι; Οι επιστήμονες έχουν απροσδόκητα καλά νέα για τον εγκέφαλό σας

Επιστήμονες του Harvard παρακολούθησαν 131.000 ανθρώπους για 43 χρόνια, με τακτικά ερωτηματολόγια και γνωστικά τεστ

Σύμφωνα με νέα έρευνα, η τακτική κατανάλωση καφέ ή τσαγιού μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας και να επιβραδύνει την γνωστική φθορά.

Επιστήμονες του Harvard παρακολούθησαν 131.000 ανθρώπους για 43 χρόνια, με τακτικά ερωτηματολόγια και γνωστικά τεστ, καταγράφοντας συνολικά 11.033 περιστατικά άνοιας.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μέτριοι καταναλωτές καφέ, που έπιναν δύο έως τρία φλιτζάνια την ημέρα, είχαν 18% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας. Αντίστοιχα, οι μέτριοι καταναλωτές τσαγιού, με ένα έως δύο φλιτζάνια ημερησίως, είχαν 16% χαμηλότερο κίνδυνο.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr