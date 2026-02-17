Πουλάτε χρυσά κοσμήματα; Προσοχή στον κίνδυνο απάτης

Η τιμή του χρυσού σε ιστορικά υψηλά. Οι ειδικοί προειδοποιούν για απάτες και παγίδες στην πώληση χρυσών κοσμημάτων. Τι πρέπει να γνωρίζετε.

Η εκρηκτική άνοδος της τιμής του χρυσού έχει ενεργοποιήσει χιλιάδες κατόχους κοσμημάτων, οι οποίοι βλέπουν μια ευκαιρία άμεσης ρευστοποίησης. Τον Ιανουάριο, το πολύτιμο μέταλλο κατέγραψε ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας τα 4.200 ευρώ ανά ουγγιά, γεγονός που πυροδότησε νέο κύμα αγοραπωλησιών στην συγκεκριμένη αγορά.

Ωστόσο, οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Ο Kimmo Korkiakoski, διευθύνων σύμβουλος της Jalonom, εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα των πολύτιμων μετάλλων, προειδοποιεί ότι η επιλογή του τελικού αγοραστή είναι καθοριστικής σημασίας.

Όπως επισημαίνει, αρκετοί έμποροι δεν τηρούν τους συνήθεις όρους συναλλαγών, ενώ η αγορά χρυσού δεν υπόκειται πάντοτε σε επαρκή ρύθμιση και εποπτεία. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές, ιδίως όσοι δεν έχουν εμπειρία, μπορεί να βρεθούν εκτεθειμένοι σε αδιαφανείς πρακτικές ή ακόμη και σε απάτες.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Hertta Alava, ανώτερη στρατηγική σύμβουλος της Nordea. Η ίδια υπογραμμίζει ότι απαιτείται αυξημένη προσοχή όταν η πώληση γίνεται σε ιδιώτες ή άγνωστα πρόσωπα, ιδιαίτερα εάν η προσφορά μοιάζει «πολύ καλή για να είναι αληθινή». Συχνά, τέτοιες περιπτώσεις δεν συνοδεύονται από τις απαραίτητες άδειες, ούτε από εγγυήσεις ασφαλείας που παρέχουν εξειδικευμένες εταιρείες.

Παρότι οι απάτες δεν περιορίζονται στον χώρο των πολύτιμων μετάλλων, το τρέχον περιβάλλον υψηλών τιμών δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για εκμετάλλευση.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Korkiakoski, όσοι δεν έχουν άμεση ανάγκη ρευστότητας ίσως θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά το ενδεχόμενο πώλησης, καθώς δεν αποκλείεται η τιμή του χρυσού να κινηθεί ακόμη υψηλότερα.

«Αν δεν χρειάζεσαι άμεσα τα χρήματα, ίσως δεν υπάρχει λόγος να πουλήσεις», σημειώνει, διευκρινίζοντας πάντως ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και εξαρτάται από τις προσωπικές ανάγκες του καθενός.

