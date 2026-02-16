Χάπια στύσης: Νέα μελέτη δείχνει οφέλη πέρα από τη σεξουαλική λειτουργία

Νέα στοιχεία δείχνουν ότι η δράση των χαπιών στύσης ίσως επηρεάζει συνολικά την υγεία των ανδρών.

Τα χάπια για τη στυτική δυσλειτουργία είναι γνωστά κυρίως για τον... προφανή λόγο ύπαρξής τους. Όμως, νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι μπορεί να έχουν ευρύτερη επίδραση στην υγεία, πέρα από τη σεξουαλική λειτουργία. Και αυτό έχει αρχίσει να κινεί το ενδιαφέρον της ιατρικής κοινότητας.

Η στυτική δυσλειτουργία είναι αρκετά συχνή, ιδιαίτερα μετά τα 40, και συνδέεται συχνά με παράγοντες όπως το στρες, η κόπωση, η υπέρταση, ο διαβήτης ή το άγχος. Τα φάρμακα αυτής της κατηγορίας δρουν χαλαρώνοντας τα αιμοφόρα αγγεία, διευκολύνοντας τη ροή αίματος, κάτι που εξηγεί τη βασική τους χρήση.

Πέρα από τη στύση: τα πιθανά οφέλη που εξετάζονται

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, οι αναστολείς PDE5 –η βασική κατηγορία φαρμάκων για τη στυτική δυσλειτουργία– ενδέχεται να σχετίζονται με βελτίωση της καρδιαγγειακής λειτουργίας. Η καλύτερη κυκλοφορία και η υγιέστερη λειτουργία των αγγείων φαίνεται πως αποτελούν έναν από τους βασικούς μηχανισμούς που ερευνώνται.

Παράλληλα, οι επιστήμονες εξετάζουν πιθανές θετικές επιδράσεις στον κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου, αλλά και στη διαχείριση παθήσεων όπως ο διαβήτης. Δεν πρόκειται για οριστικά συμπεράσματα, αλλά για ενδείξεις που δημιουργούν ένα νέο πεδίο έρευνας γύρω από τα συγκεκριμένα φάρμακα.

Ο ρόλος σε ουρολογικά προβλήματα και καρκίνο προστάτη

Ένα ακόμη σημείο που έχει τραβήξει την προσοχή είναι η πιθανή βοήθεια σε άνδρες με διογκωμένο προστάτη, καθώς ορισμένες μελέτες δείχνουν βελτίωση στα ουρολογικά συμπτώματα. Το ζήτημα αφορά και ασθενείς με καρκίνο του προστάτη, οι οποίοι συχνά εμφανίζουν προβλήματα στύσης ως συνέπεια της θεραπείας.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι, αν και τα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά, βασίζονται κυρίως σε παρατηρητικές μελέτες. Αυτό σημαίνει ότι δείχνουν συσχετίσεις, όχι απαραίτητα άμεση αιτιώδη σχέση. Με απλά λόγια, δεν αποδεικνύουν ότι τα φάρμακα προκαλούν τα οφέλη, αλλά ότι ενδέχεται να συνδέονται με αυτά.

Γιατί πολλοί άνδρες δεν μιλούν ποτέ για το πρόβλημα

Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια παραμένει η... αμηχανία γύρω από το ζήτημα. Πολλοί άνδρες αποφεύγουν να συζητήσουν για τη σεξουαλική τους υγεία με τον γιατρό, είτε από ντροπή είτε επειδή θεωρούν ότι δεν είναι «σοβαρό» θέμα. Ωστόσο, η στυτική δυσλειτουργία μπορεί να αποτελεί πρώιμη ένδειξη καρδιαγγειακών προβλημάτων, κάτι που κάνει τη διάγνωση ακόμη πιο σημαντική.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι τα χάπια στύσης δεν λειτουργούν σε όλους και δεν πρέπει να λαμβάνονται χωρίς ιατρική συμβουλή. Υπάρχουν και άλλες θεραπευτικές επιλογές, ανάλογα με την αιτία του προβλήματος.

