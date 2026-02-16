Πήγε με 19 κιλά κέρματα των 50 λεπτών για να τα «ανταλλάξει»: Κατέληξε στο τμήμα

Πήγε σε εμπορικό κέντρο με σακούλες γεμάτες κέρματα αξίας 1.200 ευρώ, αλλά τίποτα δεν ήταν αληθινό.

Δεν είναι καθημερινό φαινόμενο να εμφανίζεται κάποιος σε εμπορικό κέντρο κουβαλώντας… 19 κιλά κέρματα των 50 λεπτών. Κι όμως, αυτό ακριβώς συνέβη στο Μιλάνο, όταν ένας 42χρονος πήγε σε μηχάνημα αυτόματης ανταλλαγής χρημάτων για να τα μετατρέψει σε χαρτονομίσματα.

Το συνολικό ποσό έφτανε τα 1.200 ευρώ, τουλάχιστον θεωρητικά. Στην πράξη, όμως, τα κέρματα έκρυβαν μια δυσάρεστη έκπληξη: ήταν όλα πλαστά. Η περίεργη κίνηση του άνδρα, που κουβαλούσε χαρτόκουτα γεμάτα μέταλλο, κίνησε γρήγορα τις υποψίες των υπαλλήλων, οι οποίοι ειδοποίησαν την αστυνομία.

Το σχέδιο με τα πλαστά κέρματα που «κόλλησε» στην πράξη

Ο 42χρονος προσπάθησε να περάσει τα δεκάδες ψεύτικα πενηντέλαπτα σε αυτόματο μηχάνημα αλλαγής, ελπίζοντας ότι θα μετατρέπονταν σε κανονικά χρήματα χωρίς να εντοπιστούν. Όμως το σύστημα ασφαλείας του μηχανήματος εντόπισε την απάτη και μπλόκαρε τη διαδικασία, αποκαλύπτοντας ότι το υλικό ήταν πλήρως παραχαραγμένο.

Η υπόθεση πήρε γρήγορα διαστάσεις, καθώς στο σημείο έσπευσαν οι καραμπινιέροι. Οι αρχές κατέσχεσαν όλα τα κέρματα, τα οποία πρόκειται να εξεταστούν από ειδική μονάδα καταπολέμησης της παραχάραξης, ώστε να διαπιστωθεί η προέλευσή τους και το δίκτυο που ενδεχομένως βρίσκεται από πίσω.

Πώς αποκαλύφθηκε και τι ακολούθησε

Οι έρευνες δεν περιορίστηκαν μόνο στο αν τα κέρματα ήταν πλαστά. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι ο άνδρας βρισκόταν παράνομα στη χώρα από το 2023, γεγονός που επιβάρυνε περαιτέρω τη θέση του. Μετά τη μεταφορά του στο τμήμα, ενεργοποιήθηκε διαδικασία απέλασης που ήδη εκκρεμούσε εις βάρος του.

Η υπόθεση δείχνει πόσο δύσκολο είναι πλέον να περάσει μαζικά παραχαραγμένο νόμισμα μέσα από αυτοματοποιημένα συστήματα. Τα μηχανήματα αλλαγής χρημάτων διαθέτουν αισθητήρες που ελέγχουν βάρος, κράμα και διαστάσεις, εντοπίζοντας ακόμη και μικρές αποκλίσεις.

Και κάπως έτσι, μια κίνηση που έμοιαζε «έξυπνη» στα χαρτιά κατέρρευσε μπροστά σε έναν αλγόριθμο και έναν ζυγό ακριβείας. Γιατί μερικές φορές, το βάρος του χρήματος δεν είναι το πρόβλημα. Πρόβλημα είναι η αυθεντικότητά του.

