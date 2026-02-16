Σοκαριστικές αποκαλύψεις του Reader για τη Βιολάντα: Οι παράνομες δεξαμενές και τα ληγμένα πιστοποιητικά

Αποκαλύψεις για τις οκτώ δεξαμενές, τις ληγμένες πιστοποιήσεις, τη μελέτη πυροπροστασίας και το σαθρό δίκτυο που οδήγησε στην τραγωδία.

Ας μιλήσουμε με στοιχεία και με ντοκουμέντα για την υπόθεση Βιολάντα. Με αριθμούς που δεν μετρούν κέρδη, αλλά ζωές και αλήθειες.

Η διαρροή προπανίου που ακολούθησε μετέτρεψε το υπόγειο σε πραγματική «βόμβα», η οποία πυροδοτήθηκε από έναν σπινθήρα στην αντλία νερού.

Η ισχύς της έκρηξης ήταν τρομακτική: υπολογίζεται ότι αντιστοιχούσε σε 185 κιλά ζελατινοδυναμίτιδας (TNT).

